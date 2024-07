Ett steg närmare svenska bio-ccs-anläggningar

– Det här är ett stort steg framåt på vägen mot Sveriges klimatmål, nettonollutsläpp 2045. Sverige kan nu bygga anläggningar för att fånga in biogen koldioxid och det kommer att vara helt avgörande för att Sverige ska behålla den världsledande positionen att minska klimatutsläpp, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, i en kommentar.

Subventionerna till svenska bio-ccs-projekt ska delas ut genom en så kallad omvänd auktion där det projekt so har lägst behov av stöd per lagrad ton koldioxid vinner auktionen. Stödet kommer betalas ut under 15 år och Energimyndigheten är utsedd till vara auktionsförrättare.

Stockholm Exergi fick den 28 mars i år miljötillstånd för den planerade fullskaliga bio-CCS-anläggning vid Värtan i Stockholm. Stockholm Exergi har också avslöjat ett stort avtal med IT-jätten Microsoft där anläggningen ska lagra 3,33 miljoner ton koldioxidutsläpp och lagringen planeras komma i gång redan i början av 2028. Stockholm Exergi har dock tidigare sagt till Miljö & Utveckling att avtalet med Microsoft helt bygger på att staten och marknaden delar på kostnaden för minusutsläppen.

– Detta är nödvändigt då kostnaden kommer vara hög i de första projekten. Skulle statsstödet utebli kommer projektet inte kunna genomföras som planerat, sa då Erik Rylander, affärsansvarig Kolsänkor på Stockholm Exergi.

Erik Rylander berättade också att Stockholm Exergis förväntade sig att kunna ta del av det statliga bio-ccs-stödet under 15 år. Efter den perioden förväntar sig Stockholm Exergi att marknaden har mognat så att produktionen av minusutsläpp kan stå på egna ben, utan behov av statsstöd.