Ny forskning: Så kan sjukvården anpassas för att hantera klimatförändringar

– De olika regionerna är skyldiga att ta fram olika typer av dokument, policyer och beredskapsplaner, och därför finns det en risk, vilket vi också ser, att regioner arbetar med den här frågan på olika sätt.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram riktlinjer för sjukhuspersonal, till exempel om hur man ska agera vid värmeböljor. Men det är fortfarande upp till regionerna att se till att riktlinjerna efterlevs.

En av de viktigaste insikterna från studien är att det behövs en nationell strategi för klimatanpassningar inom vården.

– Det krävs nationella överenskommelser för en långsiktig planering kring klimat och hälsa, säger hon.

Det finns flera sätt för regioner och vårdinrättningar att anpassa sig för klimatförändringarnas nya krav på vården. Anna Anåker pekar bland annat på att byggnader måste klimatanpassas. Nordens byggnader är ofta byggda för att kunna värmas upp, men i och med mer frekventa och längre värmeperioder finns svårigheter att kyla ner tillräckligt mycket.

– En av de största utmaningarna är framför allt att hantera den ökade värmen. Det är entydigt i våra dokument och alla rapporter från myndigheter och vetenskapen, det är det som är det största hotet. Under värmeböljan 2018 hade vi en överdödlighet den perioden, till exempel. Jag minns rubrikerna om att SÖS i Stockholm hade fått ställa in operationer under flera veckor för att det var för varmt och fuktigt, det gick inte att upprätthålla steriliteten.

Hon pratar också om hur översvämningar bland annat kan påverka hemsjukvårdens och hemtjänstens arbete. Studiens resultat tar också upp hur klimatförändringarna förändrar sjukdomsmönster, till exempel genom ökad spridning av infektionssjukdomar, och att detta kräver bättre beredskap från vården.

Anna Anåker menar att utbildning är viktigt för att kunna handskas med klimatanpassningarna.

– Vi ser tydligt att det inte finns kunskap inom hälso- och sjukvården om hur man arbetar förebyggande och hur man anpassar sjukhus. Där ser vi en stor utmaning att bygga upp kunskapen, och det är ju sådana som jag, som bedriver sjuksköterske- och läkarutbildningar, som måste jobba från grunden för att förstå de här kopplingarna mellan klimat och hälsa på ett nytt sätt.

Som exempel tar hon upp hur SMHI har bra larmsystem gällande värmeböljor.

– Se till att din personal är uppdaterad och följer utvecklingen. Om du till exempel är chef för ett boende: Hur ska vi tänka kring vätska, skugga och kylmöjligheter för de äldre, avslutar hon.