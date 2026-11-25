Enligt EU-kommissionen ville en koalition med över 130 länder under COP31 i Antalya bekräfta tidigare åtaganden om att tredubbla kapaciteten för förnybar energi, fördubbla takten i energieffektiviseringen och ställa om bort från fossila bränslen.

Men när mötets ordförandeskap presenterade sitt slutliga förslag saknades uttryckliga formuleringar om fossila bränslen. EU:s samtliga 27 medlemsländer och flera andra länder motsatte sig därför förslaget.

Enligt Euronews ska kommissionen nu utarbeta reformförslag i samråd med medlemsländerna. Förutom att komma till rätta med låsningar i förhandlingarna vill kommissionen öka insynen i beslutsprocessen.

Har aldrig enats om beslutsreglerna

Frågan om hur beslut ska fattas inom FN:s klimatkonvention, UNFCCC, har varit omstridd sedan det första klimattoppmötet i Berlin 1995. Då lyckades länderna inte enas om den del av arbetsordningen, regel 42, som reglerar omröstningar.

Sedan dess har länderna tillämpat den preliminära arbetsordningen med undantag för just den regeln. Det har i praktiken inneburit att klimatbesluten i huvudsak fattas genom konsensus.

Också under Cop31 hölls konsultationer om hur klimatförhandlingarna skulle kunna reformeras. Enligt det oberoende förhandlingsorganet Earth Negotiations Bulletin har bland annat förslag om ökad transparens, förutsägbarhet och effektivitet diskuterats. Den arabiska förhandlingsgruppen har samtidigt framhållit att konsensus är den enda vägen framåt.

Även FN:s klimatchef vill se förändringar

Efter mötet har också FN:s klimatchef Simon Stiell efterlyst en modernisering av förhandlingsprocessen. Samtidigt har han, enligt The Guardian, försvarat konsensusmodellens tidigare resultat och bland annat hänvisat till Parisavtalet.

EU-kommissionen betonar att unionen står fast vid Parisavtalet och FN:s klimatkonvention och att förberedelserna inför Cop32 i Addis Abeba i november 2027 har inletts.

Än så länge har EU-kommissionen inte presenterat någon alternativ beslutsmodell. EU:s medlemsländer har heller inte fattat något känt gemensamt beslut om att ersätta konsensusmodellen med majoritetsbeslut.