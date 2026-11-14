Lördag på Cop31: Stora klimatdemon och hydration break

Cop31 Lördagen var den stora klimatdemonstrationen. Den började i regn och slutade i strålande sol. Mattias Goldmann rapporterar direkt från Cop31.

Lördag på Cop31: Stora klimatdemon och hydration break
Foto: Mattias Goldmann

Lördagen var den stora klimatdemonstrationen. Den började i regn och slutade i strålande sol, med många tusen demonstranter från hela världen – kanske 15 000 gissar jag. Ännu fler hade det varit om vanligt folk tillåtits ansluta sig – hela klimatmarschen var avspärrad med kravallstaket, hundratals poliser och ett fåtal checkpoints där man kroppsvisiterades för att släppas in.

Huvudbudskapen var klimaträttvisa, att sluta med fossila subventioner och leverera utsläppsminskningar nu, kombinerat med mer specifika om alltifrån olivodlingars framtid till att odla veganskt. Dessutom rätt mycket palestinaaktivism, som arrangörerna har mycket större tolerans mot än på den stora klimatdemon i Stockholm i september. Mängder av turkiska organisationer syntes, liksom de stora Greenpeace, Oxfam och Climate Action Network.

Förhandlarna var inte på plats, de har bråttom att få ihop så mycket som möjligt innan klimatministrarnas ankomst måndag. Några av de knäckfråga de brottas med är

  • Utfasning av fossila bränslen, där många vill bygga vidare på de successiva skärpningarna vi haft från COP28, medan andra vill mjuka upp eller helt stryka dessa skrivningar.
  • Långsiktig klimatfinansiering, där man inte ens är överens om arbetsgruppen som ska verka i två år redan gjort ett år eller bara börjar nu, långt mindre om faktiska ambitionsnivåer och fördelning – det vi skrev om i fredagens Miljö&Utveckling.
  • 35×35, Turkiets förslag om 35 % elektrifiering av energi- och transportsektorn till 2035, som de vill ha in i ”cover decision” från mötet. Där tycker några att den inte hör hemma, medan andra då vill skärpa skrivningarna så att denna elektrifiering måste vara fossilfri. Se tidigare text Miljö&Utveckling.

Under lördagen höll UNFCCC pressträff om sportens potential som budskapsbärare. Vanessa Huac, programchef på spanska Telemundo hyllades för deras beslut att under fotbolls-VM inte sända reklam under vätskepauserna, utan nyttja ”hydration break” för att prata om hur akut klimatkrisen är. Det handlade om temperaturen, luftfuktigheten, vad som händer med människans kropp, och samtalen fortsatte i eftermatch-snacket. Dessutom pekade Telemundo tydligt ut fossilindustrin som ansvarig. ”Miljoner människor förenas, som knappast kommer att läsa en klimatrapport eller se ett specialprogram om klimatet, men de kunde relatera till hur sporten påverkas”, säger Vanessa. ”Vi kan inte alltid räkna med att människor kommer till klimatfrågan, utan vi får ta den till dem, till saker de älskar och bryr sig om – då är jag helt säker på att vi blir framgångsrika i klimatarbetet.”

Tamseek Hussain från indiska Pluc, visade hur de engagerat Bollywood, där nästan 2000 filmer görs om året. De utmanade branschen att få in klimatkrisen, fick över 6 000 manusförfattare tävla om att göra en film om klimatet utan övertydliga pekpinnar . gör en kärleksfilm, en skräckis eller science-fiction. 65 regissörer valdes ut och snart kommer filmerna. Redan nu har 170 filmstudior enats om en best practice-handbok för minimerad klimatpåverkan vid filminspelning.

Mattias Goldmann

publicerad 14 november 2026

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