Från restprodukt till reningsfilter – de vill ersätta aktivt kol med bark

Tekniken bakom Mibbark har sitt ursprung mer än 20 år tillbaka i tiden. Då utvecklade en uppfinnare en metod för att fånga upp kvicksilver i tandvårdens processer och tog patent på tekniken.

– En av entreprenörerna bakom Mibbark hade tillsammans med några av de andra ägarna en inkubator. De hittade idén och köpte upp den. De är de första som har lyckats återskapa tekniken som patentet byggde på, säger Jesper Korse.

Mibbark har därefter vidareutvecklat metoden för fler användningsområden, med inriktning på industriell vattenrening. Ambitionen är att skapa ett alternativ till aktivt kol. Bland fördelarna lyfter bolaget lägre inköpskostnader, bättre hantering under materialets livscykel och möjligheten att filtrera ämnen som är svårare att fånga upp med andra lösningar.

– Målet med vår produkt är egentligen att ersätta aktivt kol, vilket är en jättestor världsmarknad, säger han.

En skillnad mellan materialen finns i hur de tillverkas. Aktivt kol framställs genom att en kolhaltig råvara först karboniseras och därefter aktiveras vid hög temperatur för att skapa den porstruktur som binder föroreningar. Mibbarks process bygger i stället på att bevara och bearbeta den struktur som redan finns i barken.

Företaget bedömer därför att den egna tillverkningsprocessen ger lägre klimatpåverkan än traditionell produktion av aktivt kol, bland annat eftersom barken inte behöver genomgå samma typ av energikrävande behandling.

Produktionen sker i Bredkälen utanför Strömsund, där bolaget har byggt en pilot- och testanläggning. Barken kommer från den regionala skogsindustrin och betraktas normalt som en restprodukt. Enligt Jesper Korse minskar det transporterna samtidigt som råvaran får ett nytt användningsområde i stället för att eldas upp.

– Barken ligger i dag på hög vid sågverk och andra anläggningar där trä bearbetas. Råvaran kan köpas för några hundra kronor per kubikmeter, så vi börjar med ett väldigt lågt råvaruvärde, säger Jesper Korse.

Tillverkningen av Mibbark börjar med att barken torkas med varm luft för att få bort fukt. Därefter mals den på ett sätt som gör att barkens cellgångar förblir öppna i stället för att krossas. Den malda barken förs sedan vidare på ett löpande band till en filtreringsmekanism, där materialet sorteras efter kornstorlek.

I nästa steg öppnas cellgångarna ytterligare. Det är då själva reningsmediet skapas, med en struktur där tungmetaller senare kan fastna. Samtidigt avskiljs restprodukter som tannin, lignin och andra biooljor.

Fakta Mibbark Mibbark är ett svenskt teknikbolag som utvecklar filtermaterial av behandlad bark för rening av tungmetaller och andra föroreningar i vatten. Materialet är utvecklat för att användas vid rening av processvatten, dagvatten och lakvatten och ska enligt bolaget kunna ersätta eller komplettera aktivt kol i befintliga reningsanläggningar. Bolaget har en pilot- och testanläggning i Bredkälen utanför Strömsund där tekniken har verifierats inför en planerad industriell uppskalning.

Materialet aktiveras därefter för att få en negativ laddning. Eftersom tungmetaller har positiv laddning uppstår en bindning mellan dem och reningsmedlet, tillsammans med barkens cellstruktur.

Vattnet i processen renas, återanvänds och cirkulerar i ett slutet system. I sista steget torkas produkten och resultatet blir ett färdigt filtermaterial.

Enligt Jesper Korse är målet inte bara att materialet ska ge en effektiv rening, utan också att det ska vara enkelt att införa. I de tillämpningar som hittills har testats ska det aktiva kolet kunna ersättas med Mibbarks produkt utan att den befintliga filterutrustningen behöver byggas om. Det innebär enligt bolaget att kunden inte behöver investera i ny reningsutrustning för att byta filtermaterial.

– I de applikationer vi har testat behöver man inte göra några anpassningar. Man kan bara byta ut det aktiva kolet mot Mibbark, vilket vi tror är en stor fördel.

Kombinationen av en billig råvara och en mindre värmeintensiv tillverkningsprocess gör enligt Jesper Korse att Mibbark på sikt kan konkurrera både med pris och reningskapacitet.

Under de senaste åren har bolaget genomfört laboratorietester och pilottester tillsammans med olika verksamheter. Enligt Jesper Korse visar resultaten att filtermaterialet har hög kapacitet att binda flera tungmetaller och att det framför allt utmärker sig vid rening av kadmium.

– Tester som vi har gjort visar att vi är betydligt mer effektiva att rena vatten än de bästa aktiva kolen. Det vi framför allt är bra på är att ta bort kadmium. Har du ett filter med aktivt kol kan du i princip byta ut det mot vår produkt, säger han.

När filtermaterialet blir mättat finns enligt bolaget ytterligare en skillnad jämfört med aktivt kol. Jesper Korse pekar på risken för att aktivt kol släpper tillbaka föroreningar som tidigare har fångats upp.

– Det kanske viktigaste är att aktivt kol, när det blir mättat, snabbt släpper tillbaka det som det har fångat upp. Därför måste man vara väldigt noga med att hela tiden övervaka det aktiva kolet. Annars kan det återsläppa föroreningarna och då blir reningsgraden noll. Vår produkt blir också mättad, men den släpper aldrig tillbaka någonting och har dessutom en reningseffekt under längre tid. Det beror till stor del på att barken är trädens naturliga reningsverk. Vi har hittat ett sätt att ta vara på den struktur som redan finns, skapad av naturen.

Bolaget uppger att tekniken även fungerar för andra metaller och ser flera möjliga användningsområden. Processindustrin är ett av de främsta, där vatten behöver renas innan det återanvänds eller släpps ut. Gruvindustrin, pappers- och massaindustrin, återvinningsanläggningar och kommunala verksamheter är andra marknader där företaget ser ett behov av alternativa filtermaterial. Även dagvatten och lakvatten från deponier hör till de områden där tekniken kan användas.

Nästa steg är att gå från pilotproduktion till industriell skala. Det handlar samtidigt om mer än att bara bygga ut den befintliga anläggningen. Enligt Jesper Korse har bolaget redan varit i kontakt med både grossister och möjliga slutkunder, men samtalen har återkommande landat i samma fråga: leveranskapaciteten.

– Vi har märkt i dialoger med olika aktörer som är intresserade av att köpa produkten att volymen blir avgörande. De säger ungefär att det låter väldigt intressant, men att vi behöver komma upp i en stor skala för att de ska kunna arbeta vidare med oss.

Mibbark befinner sig därmed i ett läge där bolaget behöver investera innan de stora affärerna finns på plats, samtidigt som större kunder vill se att produktionskapaciteten finns innan de går vidare. Bolaget utvärderar nu två huvudvägar. Den ena är att ta in kapital och själv bygga upp produktionen. Den andra är att knyta till sig en industriell aktör som tar tekniken vidare och bygger produktionen, med stöd från Mibbark.

– Vi tar en restprodukt och gör den till en resurs. Det är grunden i hela vår affärsidé. Vi känner att vi har bevisat att tekniken fungerar. Nu handlar det om att få upp volymerna och komma ut på marknaden, säger Jesper Korse.