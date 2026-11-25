När Meta satte sitt klimatmål 2020 räknade bolaget med en jämn tillväxt, sjunkande kostnader för fossilfri energi och förändringar i energisystemet. Men enligt Rachel Peterson, ansvarig för Metas datacenter, och Blair Swedeen, bolagets globala hållbarhetschef, har efterfrågan på AI-infrastruktur vuxit betydligt snabbare än förväntat.

Under 2025 ökade Metas nettoutsläpp med 45 procent till 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Enbart utsläppen från kapitalvaror, där bland annat investeringar i datacenter och teknisk utrustning ingår, står nu för 73 procent av bolagets utsläpp före klimatkompensation.

Bolagets totala elanvändning har mer än fördubblats sedan 2022 och uppgick förra året till närmare 25 TWh. Vid det svenska datacentret i Luleå ökade elanvändningen med närmare 13 procent till 529 GWh.

Utsläppen ökar snabbare än omsättningen

Metas hållbarhetsrapport visar också att utsläppen ökar snabbare än bolagets omsättning. Under 2025 ökade utsläppen per omsatt dollar med närmare 19 procent jämfört med föregående år.

I hållbarhetsrapporten framgår också att omkring 2,1 miljarder liter vatten användes vid byggandet av Metas datacenter under 2025. Vattenuttaget från byggprojekten redovisas separat och ingår inte i koncernens huvudsakliga redovisning av vattenuttag.

Meta säger sig fortsatt ha ambitionen att nå nettonollutsläpp, men ser nu över såväl tidpunkten för nettonollmålet som målen för att minska utsläppen i förhållande till omsättningen. Någon ny tidsplan har bolaget ännu inte presenterat.