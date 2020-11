De har samlat in ett ton skräp

Klass 3C i Långsjöskolan har bildat Miljöklubben i Segeltorp som arrangerat skräpplockardagar. Under dem har de samlat in upp emot ett ton, som de avfallsorterat och återfört till kretsloppet. Sammantaget har flera hundra personer i Huddinge kommun deltagit; kompisar, föräldrar och även personer som klubben nått via sociala medier.

Jättekul

Nina Nilsson, elev i klass 3C, är en av fyra initiativtagare till Miljöklubben.

– Alla som vill vara med i Miljöklubben är välkomna. Det är jättekul att vara med och plocka skräp, att göra något för naturen. Vi gör allt tillsammans. Och man lär sig mycket om var man kan lägga allt skräp, säger hon enligt ett pressmeddelande från Huddinge kommun.

Prisad insats

Kommunen har nu gett klubben Huddinges miljöpris 2020 som delas ut till dem som gjort en betydande insats för natur och miljö.

– Det här priset är en inspiration för alla oss föräldrar, grannar och elever som är medvetna om problem och kanske behöver lite motivation för att agera. Olivia, Märta, Juni och Nina med flera har verkligen gjort skillnad, säger Christian Ottosson, (C), ordförande för klimat- och stadsmiljönämnden, Huddinge kommun.

I motiveringen till att klubben fått priset, står att det barnen gjort är ”något Huddinge kommun är stolta över.”

– Alla aktiviteter sker till stor del på barnens initiativ, med engagerade föräldrar som stöd, säger läraren i klass 3C, Katarina Pontenius.