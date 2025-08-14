Trenden: Därför satsar allt fler på BVCM – och så lyckas du

Det förklarar Maria King, som är försäljningschef på Zeromission, ett klimatföretag som, utöver konsulttjänster och klimatberäkningar, också säljer kolkrediter i klimatprojekt.

– Här har företag större frihet att till exempel investera i forskning, stötta tekniska lösningar som koldioxidinfångning eller hjälpa uppstartsprojekt som ännu inte genererar krediter, säger Maria King.

Fakta BVCM: Steg för steg till större klimatnytta Science Based Targets initiative har tagit fram en vägledning för företag som vill gå längre än sina egna utsläppsmål och bidra till global klimatnytta. Här är vägledningen kort sammanfattad. 1. Sätt och leverera på ett nettonollmål Kartlägg hela din klimatpåverkan inom scope ett, två och tre – minst nittiofem procent av utsläppen.

Sätt vetenskapsbaserade mål i linje med en och en halv grad och låt dem verifieras av SBTi.

Gör en klimatfärdplan och uppdatera den varje år. 2. Gör en BVCM-utfästelse Bestäm varför ditt företag ska investera i åtgärder utanför värdekedjan. Det kan handla om affärsnytta, riskreducering eller att stärka varumärket.

Sätt en tidsram på minst fem år och bestäm omfattningen av insatsen.

Använd till exempel ett vetenskapsbaserat koldioxidpris för att räkna fram budgeten. 3. Genomför åtgärder med hög integritet Investera i projekt som undviker, minskar eller tar bort växthusgaser. Det kan till exempel vara skydd av ekosystem, energiomställning eller koldioxidinfångning.

Prioritera underfinansierade lösningar och projekt som ger mervärden enligt FN:s globala hållbarhetsmål och som främjar klimaträttvisa.

Säkerställ oberoende verifiering och undvik dubbelräkning. 4. Följ upp och rapportera Mät, rapportera och verifiera resultaten varje år.

Redovisa både finansiella insatser och faktiska utsläppsminskningar eller borttagningar.

Kommunicera öppet och korrekt och undvik vilseledande klimatpåståenden. Källa: Above and Beyond: An SBTi report on the design and implementation of beyond value chain mitigation (BVCM).

Varför klimatkompensation ifrågasätts

För att förstå varför BVCM lyfts fram behöver man också se på hur klimatkompensation ofta har använts. Det har länge varit ett verktyg för att ta ansvar för utsläpp som inte går att undvika, men har också använts i marknadsföring på ett sätt som väckt kritik. Bland annat har budskap om att man kan ”flyga klimatneutralt” eller köpa produkter ”utan klimatpåverkan” bidragit till att begreppet fått en negativ klang.

– Det är ett missförstånd att klimatkompensation ska användas i stället för att minska utsläppen. Både klimatkompensation och BVCM ska göras utöver de egna minskningarna, säger Maria King.

Hon framhåller att studier visar att företag som köper kolkrediter ofta också minskar sina egna utsläpp och är mer transparenta med sin klimatpåverkan än de som inte gör det.

Fördelar med BVCM

BVCM bygger vidare på idén om att ta ansvar för utsläpp som inte kan elimineras omedelbart, men öppnar alltså upp för fler sätt att göra det. Vissa väljer ändå att köpa kolkrediter motsvarande sina utsläpp. Andra sätter ett internt koldioxidpris och använder summan till att finansiera klimatåtgärder, eller avsätter en del av vinsten eller omsättningen till projekt som ligger helt utanför den egna verksamheten. Det kan vara ny teknik som BECCS, där koldioxid lagras under jord, eller DACCS, som fångar koldioxid direkt ur luften. Det kan också vara naturbaserade lösningar och forskningsprojekt.

– Du kan stötta något som ännu inte ger klimatnytta i dag men som kan göra det om fem, tio eller tjugo år, säger Maria King.

Hon ser den större friheten som BVCM:s största styrka. Den ger företag möjlighet att rikta resurser mot både klimatprojekt som ger nytta idag men även mot mer långsiktiga lösningar och innovationer som också är i behov av finansiering men ännu inte har mätbara resultat, snarare än enbart mot kompensation av dagens utsläpp.

Nackdelar med BVCM

Friheten innebär samtidigt att resultaten kan variera kraftigt. Eftersom BVCM inte är ett krav, utan en rekommendation inom SBTi, kan företag göra väldigt lite och ändå säga att de arbetar med det. Om man sätter ett lågt internt koldioxidpris, särskilt för Scope 3-utsläpp där den största klimatpåverkan finns, riskerar investeringarna att bli små, förklarar Maria King.

En annan nackdel hon lyfter är att klimatnyttan ibland är svår att verifiera, särskilt för projekt som ännu inte ger mätbara utsläppsminskningar. Där menar hon att det krävs både transparens och tydlig redovisning för att insatserna ska vara trovärdiga.

Ett begrepp på väg att slå igenom

BVCM är fortfarande relativt nytt, men intresset ökar snabbt. Även om begreppet är myntat av SBTi används det i dag av fler aktörer och börjar etableras som ett bredare sätt att tala om klimatåtgärder utanför värdekedjan. SBTi ställer inget krav på att företag måste arbeta med BVCM, men det är en stark rekommendation för att ta ytterligare ansvar utöver de egna utsläppsminskningarna.

Zeromission arbetar i dag främst med att sälja kolkrediter från en portfölj av certifierade projekt, men Maria King ser möjligheter att i framtiden engagera sig mer i forskning och uppstartsprojekt.

– Att starta upp något från grunden är dyrt och tar tid, men det är inget vi utesluter.

Det har rått en del begreppsförvirring kring klimatkompensation och BVCM. Vad tror du att det beror på?

– Jag tror att det handlar mycket om begreppen och om förutfattade meningar. Ordet klimatkompensation har fått ett lite dåligt rykte, ofta på grund av hur stora utsläppare har använt det och kommunicerat på ett otydligt sätt. Nu blir det svårare att göra så, eftersom reglerna för miljökommunikation skärps, och det kommer förhoppningsvis minska begreppsförvirringen och göra det enklare för konsumenter att förstå vad företagen gör för positiva klimatåtgärder, avslutar Maria King.