Verktyg: Ny utbildningsplattform för TNFD

Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD, har lanserat två nya verktyg, Learning Lab och Trainer Portal, för att stärka företags och finansaktörers kunskap om naturrelaterade frågor. Plattformarna är tillgängliga via TNFD:s webbplats och ger användare verktyg för att identifiera, bedöma, rapportera och agera på naturrelaterade risker och möjligheter.