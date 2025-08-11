26 nya arter förbjuds – här är vad som gäller

EU-kommissionen har beslutat att lägga till 26 nya arter på unionens lista över invasiva främmande arter. Av dessa är 16 landlevande. Arterna får inte längre importeras, säljas, bytas, odlas eller spridas i naturen. Syftet är att stoppa spridning av arter som bedöms utgöra ett allvarligt hot mot ekosystem, jordbruk och biologisk mångfald.

Förbudet gäller från den 7 augusti, men två arter – mink och nordamerikansk bäver – får en tvåårig övergångsperiod fram till 7 augusti 2027. Det innebär att medlemsländerna ska ta fram åtgärder för att begränsa bestånden, men utan krav på total utrotning.

Arter med särskild betydelse för Sverige

Lövplattmask (Obama nungara) : Upptäcktes i Sverige hösten 2024 och lever av daggmaskar, sniglar och snäckor. Kan ge stora negativa effekter på jordbruk och ekosystem. Ett EU-gemensamt förbud stärker Sveriges arbete med att hindra etablering.



: Upptäcktes i Sverige hösten 2024 och lever av daggmaskar, sniglar och snäckor. Kan ge stora negativa effekter på jordbruk och ekosystem. Ett EU-gemensamt förbud stärker Sveriges arbete med att hindra etablering. Parkslide, jätteslide och hybridslide (Reynoutria spp.) : Växter med mycket hög spridningskraft som tränger undan inhemsk flora. Förbuden innebär att fastighetsägare inte får sprida, sälja eller transportera dem. Naturvårdsverket tar fram hanteringsprogram.



: Växter med mycket hög spridningskraft som tränger undan inhemsk flora. Förbuden innebär att fastighetsägare inte får sprida, sälja eller transportera dem. Naturvårdsverket tar fram hanteringsprogram. Mink (Neogale vison) : Ett av de största hoten mot markhäckande fåglar i skärgårdsmiljö. Finns etablerad i Sverige och kräver riktade åtgärder.



: Ett av de största hoten mot markhäckande fåglar i skärgårdsmiljö. Finns etablerad i Sverige och kräver riktade åtgärder. Sikahjort och nordamerikansk bäver: Förekommer i grannländer och riskerar att sprida sig hit.

Strategiska implikationer

För svenska företag och offentliga aktörer innebär förbuden att hantering, handel och spridning av dessa arter måste undvikas helt – även oavsiktlig spridning kan medföra sanktioner. Entreprenörer inom bygg, anläggning och transport behöver säkerställa rutiner för att inte sprida växter som parkslide vid markarbeten. Kommuner och länsstyrelser får ett stärkt verktyg för att bekämpa arter som redan finns lokalt.