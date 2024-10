Tips: Så kan små företag arbeta med TNFD

Bland de hundratals tidiga användare som redan rapporterar enligt TNFD-ramverket finns svenska företag som AP2 och Axfood, men många småföretag har ännu inte anslutit sig. Nu lanserar yrkesföreningen IEMA riktlinjer för att underlätta för mindre aktörer att komma i gång.

Den nya vägledningen förklarar hur yrkesverksamma inom olika miljö- och hållbarhetsroller kan arbeta med och tillämpa TNFD-ramverket, med olika tips och råd beroende på om de är hållbarhetschefer, sitter i ledningsgruppen, är specialister eller nybörjare.

Guiden delar upp TNFD-rekommendationerna i fyra delar med tillhörande tips:

Styrning

Redovisa organisationens styrning av naturrelaterade beroenden, påverkan, risker och möjligheter.

• Styrelsens tillsyn av naturrelaterade frågor.

• Ledningens roll i bedömning och hantering av dessa frågor.

• Policyer för mänskliga rättigheter och engagemang med urfolk och lokalsamhällen.

Strategi

Redovisa hur naturrelaterade frågor påverkar affärsmodellen, strategin och den finansiella planeringen.

• Identifierade naturrelaterade frågor på kort, medellång och lång sikt.

• Effekter på affärsmodellen och eventuella omställningsplaner.

• Resiliens i strategin mot naturrelaterade risker och möjligheter.

• Lägen för tillgångar och aktiviteter som uppfyller kriterier för prioriterade lägen.

Risk- och påverkanhantering

Redovisa processerna för att hantera naturrelaterade frågor.

• Identifiering, bedömning och prioritering i direkta verksamheten.

• Identifiering, bedömning och prioritering i uppströms och nedströms värdekedjor.

• Hantering av naturrelaterade frågor.

• Integration av riskhanteringsprocesser.

Mätvärden och mål

Redovisa mätvärden och mål för att hantera naturrelaterade frågor.

• Mätvärden för att bedöma väsentliga risker och möjligheter.

• Mätvärden för beroenden och påverkan på naturen.

• Mål och syften för att hantera naturrelaterade frågor och prestation i förhållande till dessa.

Guiden heter: ”Business Actions on TNFD: A Primer on Rolls and Reporting Using the Taskforce on Nature-related Financial Disclosures Framework”, och går att ta del av här.