FN publicerar guide om hur företag ska motverka korruption

En ny FN-guide betonar att företags arbete mot korruption i allt högre grad ses som en del av ett bredare hållbarhets- och styrningssammanhang. Guiden, framtagen av United Nations Office on Drugs and Crime och United Nations Global Compact, beskriver hur antikorruptionsarbete kan integreras i företags övergripande styrning och hållbarhetsarbete. Guiden pekar på betydelsen av transparens och extern kommunikation, där företag uppmuntras att redovisa sitt arbete öppet.