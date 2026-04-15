En ny FN-guide betonar att företags arbete mot korruption i allt högre grad ses som en del av ett bredare hållbarhets- och styrningssammanhang. Guiden, framtagen av United Nations Office on Drugs and Crime och United Nations Global Compact, beskriver hur antikorruptionsarbete kan integreras i företags övergripande styrning och hållbarhetsarbete. Guiden pekar på betydelsen av transparens och extern kommunikation, där företag uppmuntras att redovisa sitt arbete öppet.
FN publicerar guide om hur företag ska motverka korruption
En ny FN-guide beskriver hur företag kan integrera antikorruptionsarbete i sin övergripande styrning och hållbarhetsarbete.
Begreppet ”transformational governance” används för att beskriva ett arbetssätt där företag uppmanas att agera i enlighet med både lagkrav och bredare etiska principer. Detta innebär att frågor om antikorruption ingår i företagens övergripande strategier och processer.
Guiden beskriver också hur korruption kan påverka andra områden inom hållbar utveckling och betonar behovet av att hantera dessa samband inom företagsstyrning. Vidare presenteras centrala delar i ett antikorruptionsprogram, såsom riskbedömning, interna riktlinjer, utbildning och uppföljning.