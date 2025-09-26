8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

EU skjuter upp avskogningslag – kritik från flera håll
EU skjuter upp införandet av den omstridda avskogningslagen, EUDR, till slutet av 2026. Lagen skulle ha börjat gälla i december i år och kräver att importörer av bland annat soja, nötkött och palmolja kan bevisa att produkterna inte bidragit till avskogning.
Förseningen, som är den andra i ordningen, uppges bero på tekniska problem med det IT-system som ska hantera spårbarhetsdata. Det uppger miljökommissionären Jessika Roswall (M).
publicerad 26 september 2025