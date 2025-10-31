5 nyheter på veckans EU-agenda

EU-svepet Veckans viktigaste nyheter inom hållbarhetsområdet på EU-nivå. Läs mer om:
✔ EU-organisationer kräver striktare regler för bekämpningsmedel
✔ EU höjer fiskekvoter – Sverige överkört
✔ EU-länder enas om nytt klimatmål till 2040 – men flera villkor kvarstår
✔ EU-länder kräver nytt uppskov för EUDR
✔ Lastbilstillverkare vill mildra EU:s utsläppskrav

5 nyheter på veckans EU-agenda
Foto: Adobe Stock.

EU-organisationer kräver striktare regler för bekämpningsmedel

138 miljö-, civilsamhälles- och forskningsorganisationer uppmanar i ett öppet brev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att stärka efterlevnaden av lagstiftningen om bekämpningsmedel. De varnar för att farliga ämnen tillåts på marknaden i flera år, vilket skadar både biologisk mångfald och människors hälsa. Brevet, som publicerades under tisdagen, är ett svar på kommissionens pågående arbete med lagpaketet ”Food and Feed Safety simplification omnibus”. Organisationerna befarar att förslaget kommer att leda till fler undantag för farliga bekämpningsmedel. Bland undertecknarna finns Greenpeace, Världsnaturfondens europeiska policykontor och UNESCO Chair in World Food Systems – men inga svenska organisationer.

EU Politik
publicerad 31 oktober 2025
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

Premium
Politik

Reaktionerna: ”Viktig signal” och ”olyckligt”

24 timmar sedan
Premium
Politik

Miljömålsberedningen: Sverige klimatmål till 2030 blir kvar

30 oktober
POLICY

Cop30: Här är näringslivets krav på politiken

29 oktober
Premium
CIRKULARITET

Guide: Så produktifierar du avfall på rätt sätt

28 oktober
Premium
Östersjön

Sverige överkört när EU höjer fiskekvoter

28 oktober
Premium
Karriär

Experterna listar: Här är kompetenskraven på hållbarhetschefen 2026

15 oktober
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

1 oktober
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

1 oktober
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september

