5 nyheter på veckans EU-agenda

138 miljö-, civilsamhälles- och forskningsorganisationer uppmanar i ett öppet brev EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen att stärka efterlevnaden av lagstiftningen om bekämpningsmedel. De varnar för att farliga ämnen tillåts på marknaden i flera år, vilket skadar både biologisk mångfald och människors hälsa. Brevet, som publicerades under tisdagen, är ett svar på kommissionens pågående arbete med lagpaketet ”Food and Feed Safety simplification omnibus”. Organisationerna befarar att förslaget kommer att leda till fler undantag för farliga bekämpningsmedel. Bland undertecknarna finns Greenpeace, Världsnaturfondens europeiska policykontor och UNESCO Chair in World Food Systems – men inga svenska organisationer.