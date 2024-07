Experter: 6 sätt att lösa den globala vattenkrisen

Ett internationellt forskarteam har utvecklat en ny modell för att identifiera kostnadseffektiva kombinationer av åtgärder för vattenhantering som kan minska framtida vattenbrist avsevärt. Vattenbrist utgör en utmaning för att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Mer än hälften av världens befolkning lever i områden med begränsad eller förorenad vattenförsörjning, vilket påverkar ekonomiska sektorer som energisektorn, jordbrukssektorn och industrin.

Forskarna menar att digital transformation och smarta teknologier är avgörande för effektiv vattenhantering. Samtidigt konstaterar man att finansieringsgapet är stort inom vattensektorn.

En slutsats som forskarna drar är att investeringar som specifikt minskar vattenföroreningar kan vara en kostnadseffektiv strategi för att minska framtida vattenbrist. I den nya modell som forskarna tagit fram kombineras därför åtgärder för att minska näringsämnen som kväve och fosfor med kostnadsbesparande åtgärder samtidigt som man tar hänsyn till klimatförändringar, mänskliga aktiviteter och biogeokemi, vetenskapsgren som studerar de biologiska, geologiska och kemiska processerna som styr kretsloppet av ämnen genom jordens system.

I studien har forskarna fokuserat på avrinningsområdet till Pärlfloden, ett av de största flodsystemen i södra Kina. Där väntas vattenbristen öka kraftigt de kommande åren i och med den höga ekonomiska utvecklingen och den globala uppvärmningen. Enligt forskarna skulle implementering av de vattenkvalitetshanteringsåtgärder som identifierats i den nya modellen sannolikt halvera den framtida vattenbristen i området.

Den nya modellen presenteras i en artikel Nature Communication med rubriken ”Water quality management could halve future water scarcity cost-effectively in the Pearl River Basin”.

Forskarna: Så kan vattenbristen i världen minska