TRYCKLUFTSYSTEM används överallt – i fabriker, processanläggningar och verkstäder. Men tekniken har länge dragits med ett allvarligt problem: ineffektivitet. Enligt Internationella energirådet går omkring tio procent av världens industriella elförbrukning åt till att driva tryckluft. Mycket av energin går dessutom förlorad som värme.
Tryckluft med halverad elförbrukning
Sustaintech Tryckluft slukar enorma mängder el och bidrar till industrins klimatavtryck. Det vill svenska Enairon förändra. Med en ny typ av kompressor siktar företaget på att kapa både utsläpp och elkostnader – och utmana en hel bransch i grunden.
Det är här svenska Enairon kommer in. Företaget, som har sitt ursprung i Chalmers tekniska högskola i Göteborg, har tagit fram en ny typ av kompressor – Gravity Compressor – som utnyttjar gravitation och vatten för att lagra energi och komprimera luft på ett energieffektivt sätt.
