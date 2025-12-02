Sex vägar till nära nettonoll: ny guide ska omvandla textilfabriker

Textil En ny guide visar hur modeindustrins mest resursintensiva processer kan ställas om – med rätt teknik, smarta investeringar och socialt ansvar. Sex konkreta vägar pekar mot en framtid med både minskade utsläpp och ökad lönsamhet.

Sex vägar till nära nettonoll: ny guide ska omvandla textilfabriker
Foto: Adobe Stock

Modeinitiativet Fashion for Good har tillsammans med indiska tillverkningspartners, experter och finansieringsaktörer tagit fram en omfattande färdplan för hur textilfabriker i Indien kan ställa om till nära nettonollutsläpp. Under namnet ”Future Forward Factory ”presenteras en modulär guide som identifierar sex omställningsvägar – från nybyggda ”greenfield”-anläggningar till strategiska uppgraderingar av befintliga fabriker.

De sex vägarna kombinerar energieffektiv teknik, hållbara processlösningar och ekonomisk genomlysning, med målet att minska växthusgasutsläpp med upp till 93 procent, minska vattenförbrukningen med 41 procent och elförbrukningen med 33 procent. Samtidigt innehåller guiden ett ramverk för rättvis omställning för att säkerställa socialt hållbara förändringar i fabrikerna.

Klimat
publicerad 2 december 2025
av Ellen Sundström

