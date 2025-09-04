Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

KARRIÄR Bygg- och anläggningsbolaget Svevia har rekryterat Elisabeth Bonnier som ny hållbarhetschef. Med erfarenhet från Cramo och H&M får hon nu ansvar för att vidareutveckla Svevias klimatplan och rapportering.

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo
Elisabeth Bonnier har utsetts till ny hållbarhetschef i Svevia. Foto: Rickard Kilström.

Elisabeth Bonnier är ny hållbarhetschef på Svevia. I sin nya roll, som hon tillträdde måndags, ska hon, i nära samarbete med affären, utveckla bolagets hållbarhetsarbete för att stärka kundrelationerna.

– Hållbarhet är en avgörande del av Svevias affär. Med Elisabeths erfarenhet och djupa kunskap inom hållbarhetsfrågor är jag övertygad om att hon blir en värdefull drivkraft i vårt fortsatta arbete, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef på Svevia.

Elisabeth Bonnier lyfter särskilt fram bygg- och anläggningssektorns gemensamma färdplan för klimatneutralitet 2045 som en viktig utgångspunkt. – Med tydliga mål och en konkret klimatplan kan vi förtydliga vår väg framåt och skapa processer som gör hållbarhet till en självklar del av hela verksamheten. Min ambition är att alla medarbetare ska känna att de bidrar, både internt och genom hela värdekedjan, säger hon.

Karriär

Atea tillsätter ny hållbarhetschef: ”Jag ser fram emot att bidra”

22 augusti
Klimat Miljöarbete
publicerad 4 september 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 timmar sedan
