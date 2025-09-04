Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

Elisabeth Bonnier är ny hållbarhetschef på Svevia. I sin nya roll, som hon tillträdde måndags, ska hon, i nära samarbete med affären, utveckla bolagets hållbarhetsarbete för att stärka kundrelationerna.

– Hållbarhet är en avgörande del av Svevias affär. Med Elisabeths erfarenhet och djupa kunskap inom hållbarhetsfrågor är jag övertygad om att hon blir en värdefull drivkraft i vårt fortsatta arbete, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef på Svevia.

Elisabeth Bonnier lyfter särskilt fram bygg- och anläggningssektorns gemensamma färdplan för klimatneutralitet 2045 som en viktig utgångspunkt. – Med tydliga mål och en konkret klimatplan kan vi förtydliga vår väg framåt och skapa processer som gör hållbarhet till en självklar del av hela verksamheten. Min ambition är att alla medarbetare ska känna att de bidrar, både internt och genom hela värdekedjan, säger hon.