Kajsa Nylander ansluter till Atea från rollen som hållbarhetschef på Svenska Spel. Hon har även varit hållbarhetsansvarig på Systembolaget och konsult inom Ernst & Young, med bland andra Atea som kund.
Atea tillsätter ny hållbarhetschef: ”Jag ser fram emot att bidra”
Karriär IT-leverantören Atea tillsätter Kajsa Nylander som ny hållbarhetschef. Hennes fokus kommer bli att lyfta hållbarhetsaspekten i Atea Sveriges nationella affärserbjudande.
Foto: Atea/ Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
– I mitt tidigare samarbete med Atea såg jag viljan och drivet som finns hos såväl ledning som medarbetare att verka för en mer hållbar industri. Det är något som blir allt viktigare i att möta framtiden och jag ser fram emot att bidra, säger Kajsa Nylander.
hymItdKE1/a+hA6N+QBeN+Mk+71fxoF6U3kvILHkjH5kZ3Zpz1BzXNi6jnkZz6hojBl1jykj04PscAe2t5xQGRvQjOufxy/ckA/cviNeI8Hcjxj+Mk/rL0i+zQsAAt0tCGwtID5q137yqb6NiYTFkxNjRru/46I58919UmUNl1uPrjH2Ki4iUWAMDbSgidL/rSTMHAZXOyY1d+l1AvHNP/2/p3ji+Q7eSusImAS9Y/OAlAoKxlqTeNlecy0Z9kIC0DdmQlxzAgnNLXfD7aJ+DHnrdn6jFOmGtDu3GqGVqR/DqFf1bTLqcC1803J+PbuFYSNxRDLe1rPMXJmRKs94qVvDWBTKoIyh+Oahxx9Cxyiejb2QzcFGTEVguuFdaDrIeetHZjSwxJzGA9rfILQvl0ZsbGlqZSd1DmkHc21vHn2XNNL4Gn6Umziooi1aFIE2P/qJH+CHwu2vK3qdoSNdMfarfPhBvJEldK6W49CKGP9NJdSIvPfqryFP9AAK4ukhGsRI/kDLRxW3FejEaYIOidEEkopUvYiZtibsuFOlMGtCXwAzyRf5PptAtSRbHr1OjAbfbCxxyaL5iZv9E8VuGGAUX2MbApT8c2MJXtRAdkBiaLkOu9lE2sWfn/qx700x+IhrZ28qF1vqc+IaEwdMOnHJqcbeN0W5PtpimTHNNh1HmaKGaLFv1OkgvUqWpSjFzCiGhuMJ/xgTV9Eb+8Rr8w3+WJ6WKrbp2N1h5ONDuW4Sgn3GislqCZMLY52NO+RVC5O2FqpIXZav2jICvtrrw/QClO7FR3Y8/y5++YHv1HSulBaoAwFLaSqZg3AT3saRlg8zjjCUoOl+yWT4CAaFWDyFGPjGo9gfE9HgB2APQvTSLy9OMT4UUzlXv9Rbgq32NmkOjpZQ+pbZzLI/SxCQjFhi6YtW1ZfWD4+epRBBrjVrVbdocJU6g8wHNg4mIDN7cGLF03McApGlPdt0d8t+wrIsOwqdpONmU8GJdaHUAfI6kL7Wefcy+uHQNFtYvMgEbb29x+Bhn6Byzr4Mj9t9VYbNEvp/bSayWeexnRLA3MjFY55qXHSEkW8fj/qI02KB8np0D7/TGfd6RbOSuAvz2T3KFSWRXH/D5yIPnASGjiMZDZreylq/ty61RhSxykf5PksimIRjn8TaxwuUfjEEAzGAFYfiB9FhrZ8pVg2FMT+q6NybTFlEC33SP0kExXwz+iwxvFHbsa0fVJamXlX4LufwTL1xALXB92gs8vyzdO//uKMQchFTFG/0a4Xh14tkACByGM0QyQJy77n8C3VhREgOXdBR4JMVJC5bB8yxEtNto7y83Om7FJVezFxlPWpFRJkt9g3AS/zjbjNu0ebj2PXPMjmOLY/5jiMJRhIiEQsg6pM2yCuV8cvhTvbZMMqinbB244nlFbVsyq8LTqvM5VG7/7wRYDymDtUqEjrtT32QuwSHBow9rUf1J60f2k23ZgAozmWXTIrucjxsvLUsEkLPAk8e5HKSrxC2+yVBTqmvfTP157zFu7gY1iCQjzOw3wNM9cwwjxhbEGVIwsG/MIOKU/WpiulWuwgzyf/oA/q24wcMpNmBWNa/tpb01U4juFPp9kEiS46p6TshDEinNeUWFQX+kw3qbJudD2otrwG6+cjHJaovpIYKFltg2P4cjszRXyS/18cA+nVdr8nK03dcRvSTdf/9kCQjTBRVEsVIDLeR45y36IMcoCZ0uaixa1+gBIQQjkurX5TVXo3BTdJ3p2gIrfpvPM6VOv637ZGAVU/f6X1wvEhSk7geprhJilECrne0spZMsOfjAial7iuQ/xVwe48uL4wQneVaPKfLeBmQ7yu1EUkfki7seyEH