Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

KARRIÄR Emma Henriksson, innovationschef på Skandia Fastigheter, blir ny ordförande för Fastighetsägarnas hållbarhetsråd. Hon lyfter fram tre särskilt akuta frågor för branschen.

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”
Cirkularitet är en av rådets huvudfrågor 2026. Foto: Pressbild/Adobe Stock.

Från 1 oktober tar Emma Henriksson över som ordförande för hållbarhetsrådet hos branschorganisationen Fastighetsägarna. Hon efterträder Johanna Wikander, hållbarhetschef på Einar Mattsson, som haft uppdraget sedan 2024.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla det arbete som redan pågår inom rådet, säger Emma Henriksson.

En av de mest akuta frågorna gäller arbetslivskriminalitet, särskilt kopplat till fastighetsbranschens leverantörsled och entreprenader.

– Arbetslivskriminaliteten blir allt grövre och mer infiltrerad i samhället. Det drabbar även vår bransch. Vi måste få bättre kontroll, öka förståelsen och motverka att pengar hamnar i kriminella verksamheter. Det är en viktig samhällsfråga, säger hon.

Klimatpåverkan kräver cirkularitet

Cirkularitet, alltså att material återbrukas och återanvänds, är ett annat fokusområde. Emma Henriksson ser en tydlig koppling mellan hållbara materialflöden och branschens klimatavtryck.

– Fastighetsbranschen har stor påverkan på klimatet. För att minska utsläppen behöver vi tänka nytt kring resurser och återbruk. Här är cirkularitet en nyckel, säger hon.

Skärpta energikrav från EU

Energifrågorna står också högt på dagordningen – inte minst med anledning av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) som nu ska implementeras av Boverket.

– Energifrågorna är kanske de mest etablerade inom hållbarhetsområdet, men de är mer aktuella än någonsin. Mycket händer just nu och vi behöver följa utvecklingen noga, säger Emma Henriksson.

Rådet samlar branschen

Fastighetsägarnas hållbarhetsråd består av hållbarhetschefer från flera av Sveriges största fastighetsbolag. Rådet startade 2019 och fungerar som en plattform för kunskapsutbyte och gemensamma initiativ.

– När det uppstår nya frågor brukar vi bilda arbetsgrupper med deltagare från olika bolag. De kan ta fram vägledningar som sedan sprids till hela branschen. På så sätt får vi fram verktyg som fler kan använda, och vi når längre än om varje bolag skulle arbeta på egen hand, säger hon.

Emma Henriksson vill fortsätta stärka plattformen, men också bidra med nya perspektiv från sin roll på Skandia Fastigheter.

– Hållbarhetsrådet fungerar redan väldigt bra. Min ambition är att bygga vidare på det som fungerar och utveckla samarbetet ytterligare. Tillsammans når vi längre än var och en gör ensam, säger hon.

Hållbar utveckling Klimat Miljöarbete
publicerad 1 oktober 2025
av Elliot Klint
elliot.k@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

2 timmar sedan
Premium
KEMIKALIER

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

50 minuter sedan
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

52 minuter sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
KEMIKALIER

Så stoppar du PFAS innan kostnaderna rusar

50 minuter sedan
Premium
INFRASTRUKTUR

AI-teknik ska stoppa översvämningar: ”Kan spara enorma kostnader”

23 timmar sedan
Premium
Karriär

Så kan hållbarhetsproffs förebygga utbrändhet

23 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Lista: 5 verktyg som underlättar rapporteringen för små företag

29 september
UTMÄRKELSE

Här är finalisterna till Miljöstrategipriset 2025

29 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Budget 2026

Budgetreaktionerna: ”Oansvarigt” och ”Positiv signal”

22 september
Premium
Budget 2026

Miljö & Utveckling listar: Här är klimatsatsningarna i nästa års budget

22 september
Premium
REDOVISNING

Så påverkar skattefrågan din CSRD-rapportering

22 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

19 september
Premium
POLITIK

Vattenfall: Utan 2040-mål riskerar omställningen att fördröjas

18 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
KARRIÄR

Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Krav anställer hållbarhetsexpert med ansvar för djurvälfärd

52 minuter sedan
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september