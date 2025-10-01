Hon tar över hållbarhetsrådet: ”Tre akuta frågor”

Från 1 oktober tar Emma Henriksson över som ordförande för hållbarhetsrådet hos branschorganisationen Fastighetsägarna. Hon efterträder Johanna Wikander, hållbarhetschef på Einar Mattsson, som haft uppdraget sedan 2024.

– Jag ser fram emot att fortsätta utveckla det arbete som redan pågår inom rådet, säger Emma Henriksson.

En av de mest akuta frågorna gäller arbetslivskriminalitet, särskilt kopplat till fastighetsbranschens leverantörsled och entreprenader.

– Arbetslivskriminaliteten blir allt grövre och mer infiltrerad i samhället. Det drabbar även vår bransch. Vi måste få bättre kontroll, öka förståelsen och motverka att pengar hamnar i kriminella verksamheter. Det är en viktig samhällsfråga, säger hon.

Klimatpåverkan kräver cirkularitet

Cirkularitet, alltså att material återbrukas och återanvänds, är ett annat fokusområde. Emma Henriksson ser en tydlig koppling mellan hållbara materialflöden och branschens klimatavtryck.

– Fastighetsbranschen har stor påverkan på klimatet. För att minska utsläppen behöver vi tänka nytt kring resurser och återbruk. Här är cirkularitet en nyckel, säger hon.

Skärpta energikrav från EU

Energifrågorna står också högt på dagordningen – inte minst med anledning av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD) som nu ska implementeras av Boverket.

– Energifrågorna är kanske de mest etablerade inom hållbarhetsområdet, men de är mer aktuella än någonsin. Mycket händer just nu och vi behöver följa utvecklingen noga, säger Emma Henriksson.

Rådet samlar branschen

Fastighetsägarnas hållbarhetsråd består av hållbarhetschefer från flera av Sveriges största fastighetsbolag. Rådet startade 2019 och fungerar som en plattform för kunskapsutbyte och gemensamma initiativ.

– När det uppstår nya frågor brukar vi bilda arbetsgrupper med deltagare från olika bolag. De kan ta fram vägledningar som sedan sprids till hela branschen. På så sätt får vi fram verktyg som fler kan använda, och vi når längre än om varje bolag skulle arbeta på egen hand, säger hon.

Emma Henriksson vill fortsätta stärka plattformen, men också bidra med nya perspektiv från sin roll på Skandia Fastigheter.

– Hållbarhetsrådet fungerar redan väldigt bra. Min ambition är att bygga vidare på det som fungerar och utveckla samarbetet ytterligare. Tillsammans når vi längre än var och en gör ensam, säger hon.