Studie: Den globala uppvärmningen accelererar

Forskarna varnar för att om uppvärmningstakten från det senaste decenniet fortsätter kan Parisavtalets gräns på 1,5 graders uppvärmning överskridas före 2030. Jorden har redan värmts upp omkring 1,4 grader jämfört med förindustriella nivåer. Enligt analyser av ett av temperaturserierna kan 1,5-gradersgränsen nås redan i år om uppvärmningstakten inte avtar, medan andra serier pekar mot 2028 eller 2029. Forskare menar också att tidsfönstret för att begränsa uppvärmningen till 2 grader kan minska betydligt om den snabbare uppvärmningen fortsätter.