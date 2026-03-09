Den globala uppvärmningen går nu snabbare än tidigare, enligt en ny studie. Forskarna uppskattar att uppvärmningstakten har ökat från mindre än 0,2 grader per decennium mellan 1970 och 2015 till cirka 0,35 grader per decennium under de senaste tio åren. Studien försökte isolera människans påverkan genom att filtrera bort naturliga variationer som El Niño, solcykler och vulkanutbrott i fem stora temperaturdatabaser.
Studie: Den globala uppvärmningen accelererar
Dagens M&U Forskare visar att uppvärmningstakten har ökat till cirka 0,35 grader per decennium, vilket kan innebära att 1,5-gradersgränsen överskridas före 2030.
Foto: Adobe Stock
Forskarna varnar för att om uppvärmningstakten från det senaste decenniet fortsätter kan Parisavtalets gräns på 1,5 graders uppvärmning överskridas före 2030. Jorden har redan värmts upp omkring 1,4 grader jämfört med förindustriella nivåer. Enligt analyser av ett av temperaturserierna kan 1,5-gradersgränsen nås redan i år om uppvärmningstakten inte avtar, medan andra serier pekar mot 2028 eller 2029. Forskare menar också att tidsfönstret för att begränsa uppvärmningen till 2 grader kan minska betydligt om den snabbare uppvärmningen fortsätter.