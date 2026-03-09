Studie: Den globala uppvärmningen accelererar

Dagens M&U Forskare visar att uppvärmningstakten har ökat till cirka 0,35 grader per decennium, vilket kan innebära att 1,5-gradersgränsen överskridas före 2030.

Studie: Den globala uppvärmningen accelererar
Foto: Adobe Stock

Den globala uppvärmningen går nu snabbare än tidigare, enligt en ny studie. Forskarna uppskattar att uppvärmningstakten har ökat från mindre än 0,2 grader per decennium mellan 1970 och 2015 till cirka 0,35 grader per decennium under de senaste tio åren. Studien försökte isolera människans påverkan genom att filtrera bort naturliga variationer som El Niño, solcykler och vulkanutbrott i fem stora temperaturdatabaser.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Forskarna varnar för att om uppvärmningstakten från det senaste decenniet fortsätter kan Parisavtalets gräns på 1,5 graders uppvärmning överskridas före 2030. Jorden har redan värmts upp omkring 1,4 grader jämfört med förindustriella nivåer. Enligt analyser av ett av temperaturserierna kan 1,5-gradersgränsen nås redan i år om uppvärmningstakten inte avtar, medan andra serier pekar mot 2028 eller 2029. Forskare menar också att tidsfönstret för att begränsa uppvärmningen till 2 grader kan minska betydligt om den snabbare uppvärmningen fortsätter.

publicerad 9 mars 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

EU överväger åtgärder för att sänka industrins energikostnader

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Studie: Den globala uppvärmningen accelererar

19 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

EBRD siktar på 150 miljarder euro i grön finansiering till 2030

19 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsarbete

Så kan odling stärka lokal resiliens

5 mars
Premium
Teknik

Så använder Växjö AI för att spåra utsläpp

2 mars
Premium
Karriär

Hållbarhetsjobb utan att gå sönder: Experternas råd för en hållbar arbetsvardag

17 februari
Premium
Krediter

Så granskar du koldioxidkrediter – innan de blir greenwashing

9 februari
Premium
Hållbarhetsarbete

Ungas engagemang möter näringslivet i nytt hållbarhetsprojekt

4 februari

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Politik

Myndigheter föreslår nationell plan med 201 åtgärder för naturen

27 februari
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

27 februari
Premium
EU-svepet

10 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

20 februari
Premium
EU

EU:s klimatmål för 2040 klubbat – så tycker de svenska parlamentarikerna

10 februari
Premium
Politik

Genomgång: Här är regeringens nya strategi för biologisk mångfald

10 februari
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Dagens M&U

Eeva Primmer ny vd för Stockholm Environment Institute

16 februari
Premium
Karriär

Hon ska driva elektrifiering av tunga transporter

16 februari
Premium
Karriär

Så får du nytt jobb som hållbarhetsproffs

16 januari
Premium
Karriär

Hållbarhetshöjdarna del 7: Så blir 2026

2 januari