EU:s kemikalielagstiftning bidrar till att minska användningen av farliga ämnen och främjar substitution till mindre farliga alternativ, enligt en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Studien har undersökt hur regelverk som Reach- och CLP-förordningarna påverkar företags användning av farliga ämnen samt deras konkurrenskraft och innovationsförmåga.
Studie: Kemikalielagstiftning driver utfasning men skapar hinder för företag
Dagens M&U EU:s kemikalielagstiftning minskar användningen av farliga ämnen men skapar utmaningar genom bristande harmonisering, komplexa krav och korta övergångsperioder, visar IVL-studie.
Intervjuer har genomförts med företag inom bland annat fordons-, elektronik-, kemi-, stål- och batteriindustrin. Resultaten visar att regleringen har lett till minskad användning av flera särskilt farliga ämnen. Samtidigt lyfter företagen fram bristande harmonisering mellan regelverk, komplexa rapporteringskrav och korta övergångsperioder som utmaningar. Globala skillnader i krav och kostnader uppges också påverka konkurrenskraften.
