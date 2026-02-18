Studie: Kemikalielagstiftning driver utfasning men skapar hinder för företag

Intervjuer har genomförts med företag inom bland annat fordons-, elektronik-, kemi-, stål- och batteriindustrin. Resultaten visar att regleringen har lett till minskad användning av flera särskilt farliga ämnen. Samtidigt lyfter företagen fram bristande harmonisering mellan regelverk, komplexa rapporteringskrav och korta övergångsperioder som utmaningar. Globala skillnader i krav och kostnader uppges också påverka konkurrenskraften.

