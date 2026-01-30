PFAS-föroreningar kan kosta EU 440 miljarder euro till 2050

En ny EU-studie visar att PFAS-föroreningar kan leda till samhällskostnader på upp till 440 miljarder euro fram till år 2050, om inga ytterligare åtgärder vidtas. PFAS, även kallade ”evighetskemikalier”, påverkar hälsa, miljö och ekosystem, och innebär stora utgifter för sanering och vård.
Dagens M&U Samhällskostnaderna för PFAS-föroreningar i EU kan nå 440 miljarder euro fram till 2050 om inga ytterligare åtgärder vidtas, visar en ny EU-studie.
Foto: Adobe Stock
Att stoppa utsläppen vid källan till år 2040 skulle kunna spara omkring 110 miljarder euro, medan enbart vattenrening skulle kosta över 1 biljon euro. Studien betonar behovet av tidiga åtgärder eftersom PFAS stannar kvar länge i både miljö och kroppar.
