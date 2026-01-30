PFAS-föroreningar kan kosta EU 440 miljarder euro till 2050

En ny EU-studie visar att PFAS-föroreningar kan leda till samhällskostnader på upp till 440 miljarder euro fram till år 2050, om inga ytterligare åtgärder vidtas. PFAS, även kallade ”evighetskemikalier”, påverkar hälsa, miljö och ekosystem, och innebär stora utgifter för sanering och vård.