SBTI lanserar ny standard för elsektorn – här är de viktigaste ändringarna

SBTI har tagit fram ett utkast till en ny Power Sector Net-Zero Standard, som nu skickas ut på remiss till den 3 november 2025. Utkastet är en del av en större uppdatering av SBTI:s standarder och bygger på version 2.0 av Corporate Net-Zero Standard, som också är under utveckling. Elsektorn står för nära 40 procent av de globala energirelaterade växthusgasutsläppen, samtidigt som sektorn har en nyckelroll i att möjliggöra utsläppsminskningar i andra branscher.