SBTI har tagit fram ett utkast till en ny Power Sector Net-Zero Standard, som nu skickas ut på remiss till den 3 november 2025. Utkastet är en del av en större uppdatering av SBTI:s standarder och bygger på version 2.0 av Corporate Net-Zero Standard, som också är under utveckling. Elsektorn står för nära 40 procent av de globala energirelaterade växthusgasutsläppen, samtidigt som sektorn har en nyckelroll i att möjliggöra utsläppsminskningar i andra branscher.
SBTI lanserar ny standard för elsektorn – här är de viktigaste ändringarna
Klimat Science Based Targets initiative, SBTI, har öppnat en global konsultation om sitt nya utkast till nettonollstandard för elsektorn. Tydligare krav, uppdaterade utsläppsbanor och sektorspecifika målmetoder är några av nyheterna.
Ett mer omfattande och detaljerat ramverk
Den nya sektorspecifika standarden ersätter den tidigare Quick Start Guide for Electric Utilities från 2020 och omfattar nu ett betydligt bredare spektrum av verksamheter: elproduktion, överföring och distribution, lagring, handel och detaljförsäljning av el. Den inkluderar även utsläpp från både direkta och indirekta källor inom dessa verksamheter.
