SBTI lanserar ny standard för elsektorn – här är de viktigaste ändringarna

Klimat Science Based Targets initiative, SBTI, har öppnat en global konsultation om sitt nya utkast till nettonollstandard för elsektorn. Tydligare krav, uppdaterade utsläppsbanor och sektorspecifika målmetoder är några av nyheterna.

SBTI lanserar ny standard för elsektorn – här är de viktigaste ändringarna

SBTI har tagit fram ett utkast till en ny Power Sector Net-Zero Standard, som nu skickas ut på remiss till den 3 november 2025. Utkastet är en del av en större uppdatering av SBTI:s standarder och bygger på version 2.0 av Corporate Net-Zero Standard, som också är under utveckling. Elsektorn står för nära 40 procent av de globala energirelaterade växthusgasutsläppen, samtidigt som sektorn har en nyckelroll i att möjliggöra utsläppsminskningar i andra branscher.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Ett mer omfattande och detaljerat ramverk

Den nya sektorspecifika standarden ersätter den tidigare Quick Start Guide for Electric Utilities från 2020 och omfattar nu ett betydligt bredare spektrum av verksamheter: elproduktion, överföring och distribution, lagring, handel och detaljförsäljning av el. Den inkluderar även utsläpp från både direkta och indirekta källor inom dessa verksamheter.

H5tPHbWfCMsjHISbtZB5T1wH/47+dQpGKWXPXc3b8J3H3vgBKNf/b/ED/I9oSEVBg7BbcgEkuy/LYT70Qczjeas/NKP91667mfhiWVdKeBif7Bxi5JtT3X4+F8wKI1JjuWDvfHvS1zlpqDcFv/L0F/VBWUNOX/btDV+BqEd9slc0Mup0aQVV87A5sBx8VxEpGwTP1lYhGtCg98olpDEZEAwlT/YwCPtoK7h/nWlPA46LfXr3v3vV3OTh4HUO603PPEwboB7tnVZ3l8HvsSd4ibaJZTI/6eCmlDk4lWmyFgVVlIjn70HzILuNtWShD57knzQMuIwgilAxnrDjBVWvmzJfyB2WKlO5OLwVAn6lrTkLfvNpzs3TYTDF4TJ9q/0EExt0wxmPjfFBiFXGguJeK3aB9KtqCH2LsT8Ntwu2lpCc/yEYzHHSc58cA6BgW9V9Xd3bs4VKtA/mKSQpAJwasX/722/kM7euEn3x/gj0l8YxJO5RedwEbjDOQXo4LGWoh1vLif90IhEAMBC8i4A8uAqHptuMRqi+SvA72k0Lwp3225gI5DDR9em6kVsFOKT1CVSEIh2cKCNM+Tdn2hc/+mYpr0reGqm/g1M7qbgOUdFWnALDxFEpEpRUoTbWaJnmwlsGv7cNWJYdygzrOTySYIb1lveTU2WnkxFFHjGVIu2z921WxHEmP7uOtr6to8cNUz6U6lxsPvwN8RXznhG6ge0ZnEdxNtgGXF+z3H9zyaXsAUB0Jha5lNdTHQA9o45eKa23Xt84ZzkXjL9nU43pL2R3+ci1ijySi+LlZZvr4QD3HrLOCvaz9cda8XkevpptVeSGnRPIicB82T5HvIeuktIjuSGt6WffRIrprY/uWf4yXI5/SspEd2RIyAOutpK1XibK1OuCGcbS71TE8VmATltNDXuy2c73z8U2FtWnSE8Ycba7nD2kj9ec9dF5EJGL6VhlCixIi0eWkJAHTiKPmZfzkJNdsKQ+vVEBPFCS/WAdl1hKj5kVaSfiVFJq+Iaw8pbH1RaLUTl32ukbtuzMlY5tf3uskyCMURUaqxUQCJc64p7O9GvWHafxBPfr3zKuDwCni4xikWRu87ZCusoEQPyRpCbuXuACLT6my01X+RNnT1d9HUQx5zVajPYuIjk/9aNr9YKXZHHWCz3JgGhtnpcBfneGCVlCwN2G6M6WPmULzuDsMBIf37ED0gVcLaiP77wOuFZqlFXWQMBUD5+knxYlg2oBiRBUgdMatgnv8gDRYYZLCP5nXJI/Gc+C5lt+BN7tBIszuj1VtlZStnRYnJ2JLxRDYRNCYGKn3SOMSssOHt2SzDO89Ltd3DvoizcM9cx3XrQNe3UzWnuBkQH9wNsV693MYqcegES7JG14gXH3fFHlMgkndmncTePKiTVB3XqknuZhRjwAn2Xo36SYSAsFT4JA1ZSQTcCbEfYbsSKKCajaPatfDf2AnKaD1n7WF8MHLCRdon5saf/loQfZb2TmvaKg48+iZE5YTfCYO+uhRxUYTctjDYXka1NHFVtXfNh6JJ92QxA/fr8eSSwUEKzfDwG1cp5afvh+eB1rpPRf1fmwU/iFnZyCsQ2Ib2btcjXPRtAjBKLMa6nuHBWMD9ZRkyQpE2Or/w6YtGgRP55idm8eGSA5MtsWdllwz9sbxYXbaucEcG/G/Gn+BngqtYYYy50vjxWUwFw5QpaoBSehH8Tkx9E5U1bvxp4ZUkjaFpqwq+xy03VivuHYtzs96r6I5WbesoP/yHUcu07uYLE8xv3hNmBBUaCnm9OeyW/W7+qduKhY8GT/bodVpQotUYKKi7qfs3dwxUOLQW3vP9DHBenBoMt+41X0D5icdOsf/SoBim9LOgif8ECQNIE6W+x6CjDp513c8ZkYcADAYNqkYqeUqS8ynAq0q+iymfLBqcmSGQVVQL0+B0Vzh4+IVn2/GglGKdmg1BfI03gePNwKkYDaHe0vbA4uxNSwPr+PMEMJqygNToyZL1hbzOPZD2MlDAsaehQvE7HizYzVwx7gSWowW9Gi1sp6pvQzsAW/IoVwpRKC4npRdEOXPLn91gbQEpnqjF8offgz+7uTpRI0Sdze5wQR5WNxBcMzqTHnQf+prH10WJtgy68AONMINqWNBbV4A1cpR2Ue8dc7V4ZvO21uZjYZNXI5xS6Onjwc+XYaXn14HC9ACfFBpxkBChS0jCu0gf+0Mpu9snUUN5H9QTpCrYaUL4IB2zUd2owbujbDlCmn9fSSz4I+E6213zyS8Y40fCwcpnk3fS+0pJRCdSk0THYWhzp4w3wFeljg7kECs9EEWpjqyPZbpwX7bjnMqkhas8DbIF4KkeVvpLeAtvuToIDx9Xl65lVHPaLrqNN29OC1SPQmh3Bx9ipFTzGkK2MaA601pfICmjgY+aOG2ZgJwpzQDCveF17L/XU5xMgl4U9hRXwhOeZhQ6E6fpze7Wvv5B7V6DRppaj4fGcZ8kzxbgmN1FAZwWIw46D7Y18FF9M6edrGpalBL2FP11KatbQLeMuDC1enZm08N5wfQsshxHktfQI7AxksQlUo5HfJFZcKp9KGPGa930tF4xacbhJlJcvnEl52IkcTlr3s7UwJfPJWc/Df9Pus5obyIp2P/x6w9RVUWIKsuBKknjoHaXd3YpPrIrIKvOK94kU51vA+U2EgJXhqqwNw3yqKfcK39PDbnHeZIOcPCbtOlEHU+ZNKY/C/sf9zTmyPZpz2+LhoLf6Zgp1fGrFOQt16CUlWvwusr3yfvmGjp3WeZOUmoOVrZDKseIGX5El6MtlYEW+JsrBgPEv9Wl4WGlifeA93TIEl6u5ZW/NAfhMwI28Ra8pOf99yYqbKKNYSGMHJ4fbc/uMDnLdpbR/JLdtTXfvEa56ZgPU0WZH2hUrQzkmIE/wTi8eba2wNyDJGS6G+pvgv0ERaB/uojucoWRHMpwlcy7UIHkn6YSYivz0lnaINgC0Xz3uYHHxJIgj+xPYjS9ZOLsbHPGCvmd4W+WXXghF5lMZH2IAuMgHTR2CHTlmH/SPxfwUkS5sVsflSf2b+tPvPGyRz4w4o16BHGQ2Ydud9Js9hqLYE0nstub5MHmiHNVVcrscyVzzCU+vkdgJp5+NJzu2zHpIedsMxwgA3LrAXI7rAtRTyONn3lmKNyxTsqC8BetEEkPYpAoBRqWV0b74CQR8EqJKdPSt/JO9g0FAzt95T2nklqiN0cbV4A/33Lt5WF6BMMyIPoDB4ye8EUKppy/QwxAC/kwmivk8Zx7Rfuo0z1U23qqxBP6bPq0ckqkKUaZswxUk0Ri/iR1uQEWtemS/OiuR886u0NaPfPUjvrHNeKMi8RdK3cNYnFSd2ugTvUmnzvgoYLJ9Up6q/WCfPolqag5MJpP06ivMJVQ9h0bS+cseURlzZp/7nVYiLeiXLX+Q06FJ3YN71495+2icpZxTeQqu+i1anl93ZcujlwiPe5g7CXUKE4534p6G9/hV9Uc2KUuu++NarDz7OCaWwasE+e+onlCbgXmdBmLmzULiCdJKNc0goojhD3N2KUXtCdr/mfG2DYy0haDN+XJnvjetSTufJwijKrL3WR/NkWAPjtdGQQwrnE0KsnJpX5Y1P1Q7Z7w0l4lskw8eJ11Mn0AAQe+YXAvNydZMIf0b4QtWlpGvzvwm616W80OViimBJPPFWVE4+3nQEqdQrzlhdau1J6hnic812rnIfe+/Mk8FxB9UqS9DW7Ab6YtQ7SPl+Dh05yRFNqr6kacXoEwEcb45M0WYxEKWRhjA97yJvanbtIhnam7l7eRIEyHmH0Y7en2qUb0r8fCLRO1yu0Amsel+NS3twXNeDFGTzKsYaChZbhjClHIshbA/XgK/Ff1b5OXCRnPUo1yf0+8VVI9Rm063+tXLUFW816JafBvaCoid0Z21Gf5CwFJjIht28acKu5k7wlocp4E+Djy9XjQKiORFdrf0dclqND68SWT9XwcMtOLTFqBQjLyJXtA0O4Py48BDXVowihwZXRg4DX1yvJ4PZWp+PCegmPg+vurCn4ymupN4UdkDX7+NRWI2kP9SkVm+YAzl26m0XN1Tu2Pa8YzqXn2w+NNgOY5djDeOdd0byKsE9ObatAZrsCiFqkPF2ztTwBYxy53p1Yg6uqwNJaHJszFx9hQBddnVQAglB0ClUEtVbqrgHG8x8grq1FpMwn4cd7t30YPX57To=
Energi Hållbarhetsredovisning Klimat
publicerad 8 september 2025
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Hållbarhetsredovisning

Så skapar samarbetet mellan hållbarhetschef och CFO synergier

2 timmar sedan
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

2 timmar sedan
Premium
Biologisk mångfald

De sätter fokus på biologisk mångfald

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

2 september
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

1 september
Premium
Upphandling

Verktyg: 6 tips för hållbar upphandling av städtjänster

28 augusti
Premium
OFFENTLIG SEKTOR

Hållbar turism i praktiken – lärdomar från Köpenhamn

26 augusti
Premium
Avfall

Turismskräp växande problem för kommunerna – här är expertens bästa strategier

19 augusti

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

5 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

29 augusti
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti
Premium
EU-svepet

6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

22 augusti
Premium
Juridik

Remissgenomgång: Stort stöd för skärpt miljöstraffrätt – men olika syn på sanktionsnivåer

19 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

2 timmar sedan
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti