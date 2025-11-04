Statens köp av utländska utsläppskrediter har varit en kostnadseffektiv klimatåtgärd. Men enligt Riksrevisionen är projekten osäkra, styrningen från regeringen svag och det är oklart om insatserna bidrar tillräckligt för att klimatmålen ska nås.
Riksrevisionen kritiserar styrningen av utsläppskrediter
Klimat Riksrevisionen kritiserar svag styrning av utsläppskrediter och otydliga klimatmål – regeringen uppmanas agera tydligare.
Riksrevisionen. Foto: Adobe Stock
Någonting är fel
Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium
Läs vidare – starta din prenumeration
- Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
- Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant? Logga in och läs vidare.
Energimyndigheten köper utsläppskrediter från projekt i utvecklingsländer som en del av Sveriges klimatpolitik. Granskningen visar att projekten ofta försenas eller inte levererar enligt avtal. I vissa fall uteblir krediterna helt, även om kostnader ändå uppstår. Många billiga åtgärder är redan genomförda, vilket gör framtida krediter dyrare.
0D5dufvMNl0Ry9PQFpDbAMjcArfBEUPvRjQ9AG4V2gYHa3so7UO2u43P1LNOtL4xcZJfAw8Ermod3rC+onyqTgs8jbq1tScyJYxaZaokwhqkAsz9NVeG3N06Jj5H9sjvej2eg5SqIqn1jn4j910vbSyl2/xnA7qOfq4SwAlgrI68vALkGLEXJiJCbqCez0FWVS7co+yaCWVq1jfpa5o7C0j3PDS2UpZsZ4/NBfPvqT1gu8ZwQS3cEr/L7ItQC5OzxbVzFx+tjdeKc53YtOIILz6EW/Q1D8PvcdaIilu2EHA4Dr44C0+19RAekO0Q/KS/BoJfFNqOzRUKfzR1BggUzZ/kPkDsp+PQrUfkqF1sGj5/4m36ZDWn4eQ+FK+D15okWWDkJZvczfezgyDDhMKcHhBgWomBwSp65BJt7r3srDYZRLUcqksSdhXDiuOhuZxRh7xOltlYWcGiJqQcImodxcGc5UY4tWbhNqRVB4Wjs6+tcYNmdjTdcqH7aBKUIM5KEdeLhtWWpv/S5Yablk9aeSqwIXA5HwxAhfxr4Ukfi9eG9YJElykwYYfWLkCNPIwQtOQdp7hqUXr+7B5HYGwiEQdmJtSkskHCVrNu+3lCaklH6lFO3RaHx/k6v2peUDti+wWW2TmJIk+1uQ6RHDX7Nau9jdCCltd7uIdF0E6X3IkpYrpVgEs+5gSA+rYgXkMs/fpp8r2frOufGQO8Y+WlzHcb2fOHuUqvSXNGLu+1UU5fp/YoyNt0a4NUIRu0zs5MExrS6oBPt04CTHvNINe8mDAVNLQaCjPqHs06BSX1McVK0dZZtuvI+PkE1TWI+ueWGzgcNWdtQHYggfxIRmam8xGZ7jhmNiw1V6KFgOsAT4bxxZcLW/0AtTQOFG44x4lH4f68VqbGmTN2KbfqTu4MYJAv63kYHzyREnBvGJ6znv5NIrBtPmSqgVodZsxNr2MpVUPCQLiqgUrkLXsCDYO77ZcrcdPBPvbGVdPFUoIXJltihBZkjqv5O4Oym3qPUeTQBHjrwYe4T6psOj7UWhSB56Mm9TKOZxR5tLtH3E8OQPAZ2pTbvQGUJXuPbxFNfresDTA8KOIra6LdLsYJcahnFK0fqsbM6eMMz28Bz7eh+r/mIhi/WM0Ma+kmwa+eewUvm+eYz72cbZFsugZgnuciKoPDcZmteEG6U4sRLQtyhxp/YAv1l8vFqShNHGWPwNYpZevLnwdTrA+sbdNx2hElHlJh9NL3p9Ed42Arvn4zP88pUJDmt+cuBpWJEHt9ZyKvxJaDGIBMRbUgVl6NkL22u53QTJRTZowawbhulcVYV99b7Fq+UxRY7rUmm1buPY+Dcfp7Drenul9KVZ0kQXgKP3F+KlVYoreuUjr/1LORXi2fWYtMIDG9MFRSOxJiQL/TSRTeksDeL/e7apXol4UyUy4uH7PbFTAJAHxfWl+i13PwIYOz7G/TobOBPwmrk7wv8rmcQRn+OZg6NoSp0eIY4Hw9b9htoGJ2gkrxHjACdUKWxjT7j49SPdhZkox/j2V559E1VdpCIcdaaBQoLeYGIl5/6LkdohOxzwkWMVlW+BFYgAt3SLMXSDFLJgr7Fnjg0NLXtinfs/JsFPnTTXf9iA==