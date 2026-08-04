IPCC samlar forskare inför ny rapport

Rapport Forskare från 56 länder samlas nu i Indien för att färdigställa IPCC:s kommande specialrapport om klimatförändringar och städer.

IPCC samlar forskare inför ny rapport
Foto: Adobe Stock

Mer än 100 forskare från 56 länder samlas den 3–7 augusti i Bhopal i Indien för det fjärde och sista författarmötet inför IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och städer. Under mötet ska den slutliga versionen av rapporten färdigställas efter att det andra utkastet granskats av experter och regeringar.

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Rapporten ska sammanfatta det senaste vetenskapliga kunskapsläget om hur klimatförändringarna påverkar städer, vilka risker de medför och möjligheterna till klimatanpassning och utsläppsminskningar.

Specialrapporten är den enda IPCC-rapporten av sitt slag under den pågående sjunde utvärderingscykeln. Den väntas publiceras i mars 2027.

Forskning Klimat Kommunikation
publicerad 4 augusti 2026
av Carolina Högling

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