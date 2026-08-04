Mer än 100 forskare från 56 länder samlas den 3–7 augusti i Bhopal i Indien för det fjärde och sista författarmötet inför IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och städer. Under mötet ska den slutliga versionen av rapporten färdigställas efter att det andra utkastet granskats av experter och regeringar.
IPCC samlar forskare inför ny rapport
Rapport
Forskare från 56 länder samlas nu i Indien för att färdigställa IPCC:s kommande specialrapport om klimatförändringar och städer.
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Rapporten ska sammanfatta det senaste vetenskapliga kunskapsläget om hur klimatförändringarna påverkar städer, vilka risker de medför och möjligheterna till klimatanpassning och utsläppsminskningar.
Specialrapporten är den enda IPCC-rapporten av sitt slag under den pågående sjunde utvärderingscykeln. Den väntas publiceras i mars 2027.