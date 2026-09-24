En ny handbok ska hjälpa möbelproducenter och kunder att gå från nyinköp till mer återbruk och återtillverkning. Boken ”En cirkulär möbelindustri – handbok för producenter och kunder” innehåller bland annat färdplaner, beslutsstöd och verktyg.
Ny handbok ska hjälpa möbelbranschen bli mer cirkulär
Cirkularitet. Så kan möbelproducenter och offentliga organisationer komma i gång med mer cirkulära arbetssätt. En ny handbok visar steg för steg hur återbruk och återtillverkning kan byggas in i allt från affärsmodeller till inköp och upphandling.
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Mirka Kans är docent vid Chalmers, och en av handbokens författare. Hon lyfter både EU:s direktiv om rätten att reparera och EU:s produktpass, och menar att det talar för att cirkulära lösningar kommer att bli vanligare.
Vad står i vägen i dag då?
– Just nu är det nog fortfarande kunskap och kompetens att förstå vad cirkularitet faktiskt är och vad det innebär för just den verksamheten man själv verkar inom.
Färdplaner för producent och kund
Handboken innehåller bland annat färdplaner för både möbeltillverkare och kunder. Producenter får stöd för att bedöma exempelvis marknad, ekonomi, produktdesign, kompetens och returlogistik. Det finns också verktyg för att utveckla cirkulära affärsmodeller och bedöma kostnad och miljönytta vid återtillverkning.
En viktig förändring är enligt Mirka Kans att producenter behöver se sin roll som större än att enbart tillverka och sälja nya möbler.
– Producenterna kan ta det ansvaret mer och de vill göra det, säger hon om möjligheten att följa möblerna längre och erbjuda exempelvis reparation och återtillverkning.
Även kunderna får en egen färdplan. Där ligger fokus bland annat på att inventera befintliga möbler, förändra inköp och upphandling och skapa rutiner som gör att möbler används längre. Handboken lyfter exempelvis möjligheten att upphandla funktion snarare än en viss ny produkt. I offentlig sektor finns dessutom ofta redan möbler i andra delar av verksamheten.
– Finns det möbler redan som vi kan använda i det här nya projektet? Det är en fråga man kan börja med, säger Mirka Kans.
Inte alltid bäst att återtillverka
Samtidigt är återtillverkning inte rätt lösning för alla möbler. Äldre produkter kan vara svåra att demontera eller innehålla material som är olämpliga att hantera. Långa transporter kan också minska miljönyttan.
– En gammal produkt som inte är designad för cirkularitet kan bli både dyrare och farligare att återtillverka.
Handboken innehåller också ett beslutsstöd för att jämföra återtillverkning med nyproduktion utifrån bland annat kostnad, klimatpåverkan och materialanvändning.
Fakta
Ur handboken: så kan olika aktörer börja
Möbelproducenter
- Undersök vilka produkter som går att reparera och återtillverka.
- Designa för demontering, reservdelar och lång livslängd.
- Utveckla system för återtag och nya cirkulära tjänster.
Kunder och offentliga organisationer
- Inventera befintliga möbler före nyinköp.
- Ställ krav på livslängd och reparerbarhet.
- Öppna upphandlingar för återbruk, återtillverkning, hyra och andra cirkulära lösningar.
- Utgå från livscykelkostnad snarare än bara inköpspris.