Norrköping är en av sex hamnar runt Östersjön där cirkulära lösningar testas inom projektet Circular Ports. Projektet genomförs inom Interreg Baltic Sea och samlar hamnar, företag, avfallsaktörer, offentliga aktörer och forskningspartners från flera länder. I de olika piloterna undersöks olika aspekter av cirkularitet.
Norrköpings hamn kartlägger avfall för nya cirkulära flöden
Cirkuläritet Kan avfall som i dag går till förbränning i stället bli en resurs? Det undersöks i ett EU-projekt, där Norrköpings hamn är en av sex hamnar. Genom att kartlägga avfallsflöden vill projektet hitta nya möjligheter till återvinning och återanvändning.
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I den svenska piloten har projektet kartlagt avfall både från hamnens egen verksamhet och från fartyg som anlöper.
– Vi har analyserat för att se vad det finns för cirkulära möjligheter. Nu håller vi på att analysera hur man kan hitta cirkulära lösningar för en kajutbyggnad i hamnen, säger Anna Skötte, forskningsingenjör vid Rise, partner i projektet.
Bland de material som identifierats finns träavfall, uttjänta trossar från fartyg och material som sopas upp på kajen.
Ett viktigt steg är enligt Anna Skötte att inte enbart betrakta avfallsstatistiken som en redovisning, utan att gå igenom varje fraktion och fråga vart materialet tar vägen och om det finns andra användningsområden.
– Vi tittade till exempel på träavfall. Det var ganska utslitet trä, men att ändå tänka: finns det en aktör i närheten som skulle kunna använda det här? Vad skulle det krävas för volymer? Att börja ha det tänket bidrar till att man kan fatta andra beslut framåt också.
Projektet undersöker samtidigt vilka hinder som kan finnas för cirkulära flöden. En fråga är hur material klassificeras, eftersom det avgör hur material kan användas.
Petra Stelling är senior forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, som är ett av projektets partners. Hon lyfter också fram att projektet ska ge lärdomar som kan användas utanför de deltagande hamnarna.
– En förhoppning är att hamnarna ska kunna bli mer cirkulära. Att man ska ta ttillvara på de flödena som finns i hamnar, och ta fram ett arbetssätt som kan spridas till andra hamnar genom ett antal pilotprojekt.
Erfarenheterna från de sex piloterna ska slutligen samlas för att andra hamnar ska ha nytta av det.
Fakta
Hamnarna i Circular Ports
I projektet ingår sex hamnar. Fokus ligger på olika saker.
- Ålborg – bygg- och konstruktionsmaterial
- Hamburg – återvinning av fartyg och båtar
- Villmanstrand – kartläggning av materialflöden och industriell symbios
- Tallinn – ökad återvinning av avfall från fartyg
- Norrköping – nya avfallsflöden för återvinning
- Gdynia – cirkulär hantering av spill från bulklast.