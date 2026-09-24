Prognosen gäller perioden juni 2026 till februari 2027. De beräknade dödsfallen tillkommer utöver den värmerelaterade överdödlighet som redan orsakas av den långsiktiga globala uppvärmningen.
Super-El Niño kan orsaka över 450 000 extra dödsfall
Dagens M&U Mer än 450 000 människor beräknas dö till följd av den extra värme som den pågående El Niño väntas orsaka fram till februari 2027, enligt en ny rapport.
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De största effekterna väntas i bland annat Nigeria, Indonesien, Sudan, Indien och Brasilien. Beräkningarna bygger på sambandet mellan temperatur och värmerelaterad överdödlighet i 24 378 regioner världen över, kombinerat med prognoser för temperaturökningar kopplade till El Niño. Forskarna bedömer att dödstalen kan fortsätta ligga på förhöjda nivåer fram till juni eller juli 2027.
El Niño väntas även öka risken för torka, skogsbränder och översvämningar, vilket kan leda till ytterligare dödsfall. FN:s livsmedelsprogram har samtidigt varnat för att omkring 50 miljoner människor kan pressas in i akut hunger till följd av fenomenets effekter på livsmedelsförsörjningen. Forskarna pekar på att bättre värmevarningar, kylcenter, stärkt sjukvårdsberedskap och skydd för utomhusarbetare kan minska konsekvenserna.