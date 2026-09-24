Super-El Niño kan orsaka över 450 000 extra dödsfall

De största effekterna väntas i bland annat Nigeria, Indonesien, Sudan, Indien och Brasilien. Beräkningarna bygger på sambandet mellan temperatur och värmerelaterad överdödlighet i 24 378 regioner världen över, kombinerat med prognoser för temperaturökningar kopplade till El Niño. Forskarna bedömer att dödstalen kan fortsätta ligga på förhöjda nivåer fram till juni eller juli 2027.

El Niño väntas även öka risken för torka, skogsbränder och översvämningar, vilket kan leda till ytterligare dödsfall. FN:s livsmedelsprogram har samtidigt varnat för att omkring 50 miljoner människor kan pressas in i akut hunger till följd av fenomenets effekter på livsmedelsförsörjningen. Forskarna pekar på att bättre värmevarningar, kylcenter, stärkt sjukvårdsberedskap och skydd för utomhusarbetare kan minska konsekvenserna.