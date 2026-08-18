Hyra, köpa eller abonnera – så väljer du rätt cirkulär affär

Alexander Wahlberg, projektledare på Rise, tycker att en lärdom för företag är att inte låsa affären vid att sälja en ny produkt.

– Det finns fler vägar att nå en affär. Man kan köpa nytt, köpa och sälja begagnat, hyra eller abonnera. Det handlar mer om att kunna leverera värde över tid, säger han.

Rapporten visar att användningsfrekvensen väger tungt för ekonomin. Köp är generellt mer fördelaktigt för produkter som används ofta och under lång tid, medan att hyra oftare lönar sig för sällan använda produkter och kortvariga behov. Mellan dessa ytterligheter får bland annat andrahandsvärde, servicekostnader och flexibilitet större betydelse.

Skillnaderna kan vara stora även mellan närbesläktade produkter. I rapportens beräkningar lönar det sig exempelvis att hyra ett babyskydd som används under tolv månader, medan köp och senare försäljning är billigare för en barnvagn som används dagligen i tre år.

För ett företag innebär det att kalkylen behöver börja i kundens faktiska användning, snarare än i produkten i sig.

– Välj rätt produkter. Cirkulära modeller passar sådant som används sällan eller har ett högt funktionellt värde. Det kan handla om flexibilitet, bekvämlighet och trygghet. Kommunicera de värdena, inte bara priset. På pris förlorar man ofta, säger Alexander Wahlberg.

För företag som ännu inte vet vilken modell som fungerar rekommenderar han att inte börja med ett färdigt storskaligt upplägg. Ett alternativ är att låta kunder välja mellan köp, hyra och abonnemang och använda erfarenheterna för att utveckla erbjudandet.

– Ha ett tydligt erbjudande och tydlig kommunikation och visa vad det innebär. Jag tycker att det är bra att ha flera möjligheter, så att konsumenten kan välja utifrån hur ofta någonting ska användas och jämföra alternativen på ett bra sätt.

Verktyg är ett exempel. Ett företag skulle kunna erbjuda samma typ av produkt både för köp och uthyrning, beroende på hur kunden ska använda den.

– Börja testa. Det finns många exempel och många företag som jag har jobbat med. Är man ny kan man ta lärdom av andra företag och hitta en väg framåt.

Även hur alternativen presenteras kan påverka. Alexander Wahlberg pekar på att begagnade och återbrukade produkter fortfarande ofta behandlas som ett separat erbjudande, exempelvis längst bak i en butik. För företag som vill öka försäljningen av återbruk kan en väg vara att i stället integrera alternativen tidigare i kundens val, så att nytt, begagnat och andra sätt att få tillgång till produkten blir möjliga alternativ från början.

På längre sikt tror Alexander Wahlberg att cirkulära alternativ behöver bli både vanligare och lättare att hitta. Det handlar om fler leverantörer och plattformar, men också om strukturer runt själva affären.

– Det behöver vara lättare att hitta de här alternativen och de behöver vara lättillgängliga. Sedan behöver vi få med banker och försäkringsbolag och hitta hur man kan jobba tillsammans. Lokala verkstäder kan till exempel hjälpa till att laga saker.