Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

Natur Våtmarker kan bromsa vattenflöden, fånga näringsämnen, binda koldioxid och stärka den biologiska mångfalden. Våtmarksguiden samlar kunskap och erfarenheter på ett ställe, och VA-guidens Rasmus Elleby berättar om hur man kan steppa upp sitt arbete med våtmarker.

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

Våtmarker spelar en avgörande roll i landskapet. De kan bromsa vattenflöden, rena vatten, binda koldioxid och ge livsmiljöer åt hotade arter.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Magasinet Miljö & Utveckling - 6 nummer per år
  • Full tillgång till allt digitalt material
Redan prenumerant?

Sedan starten 2013 har Våtmarksguiden samlat kunskap från forskare, kommuner och praktiker. Nu har VA-guiden tagit över förvaltarskapet, och samtidigt uppdaterat sidan med nya funktioner: mobilanpassade sidor, bättre navigering, klickbar karta med goda exempel och en uppdaterad flora över våtmarksväxter.

wP1CIziZn5MDllqiD2sqCBTcZOtXGddYo12lbE/4aUwnS04tYFt2uTdTCPno7QrZG1ebWzGsxnJ0eQr8cXegYsoAjZi7q9wRc/oW3y8O0oOfFyqjzraIvh614gMJ7rEKA/3O/0Itzq3Vx+nEFFZMeeK96ibTGnmXQGFPZEBJIwwtN170Ny6U7cAmP3Y32vySNNB8SF8WlmRN3IKdra+S05TmFj9kX4wyXNX42/wt4y7L+lla5CHjqne5udxZU/CUhZ50usYRngsx/WWzc5YxhGBb54Ax4r1pKwi2PHWSS4ao10YYQTcsRhrV+QO/R48p0vKST5cr7ztQM1pA7CW/GKo2LVFsprzo06kYbbD+UgpSpmGMOKD0yS/yrGuOKFKLfJLNTH2+bN6AbXb2VzVd7tttLzqzDnG/qkeQOfeBfm8c2JvBP6reYKo0Spq788aC172QUNOB2QmNs9lRV57VfB+p0RP+4wOtMJncbP6NyZQT72U62+KyBYHeHJodBDObIqYaKML4wZZ+dbpCgeYzeg9kMw2R6RFMAC9bcrH4cJNuIhbJN5if15jWg5U3xQEru/tu1ScZoUbx2Ywwo2bOhfYT1uR8nV9KzblCLJ0nVy5iyzsgh7drEIqGbvq3YW19xPnMbeAXBJzuM9ilE4DcmWxKCjjDl/ZGFS3wE3dbZHrPUobqY3br4Ck4Pex4FMufJemPPzffak1/PmvEmA1tioEADVqHWhQtny8LC7rWe74UxoBZ4gVhwne9KDjq5xWScPMOjvysoeR1RH1Zy8GKsU/cXMxPFgzh9FBjECj0dTOsuKb6T0JxrQst+ossoBVySh/20CfmwvUTfUU5lhYOli35DwbNiuYaQzkNSYpNtlwgqE8q1Tm1qXRkWed0kxUFj8bCFBYuSYp1h4kMS3Hc0X26zlTGEd59Xw8mOUzms31kGszPqWJTxdQzGHSX0fh3BaOT3xivJ2l2ZfQRSCHhuo6l0MI1AkcTjsISa+PB4VmemTvaCfOlWOg5mcdpPPHbkQva0KgRJw4ONj02DTx2+AOzSroYlJYkzmJ77hHFTukMTOsx0JghO+cdHUttvfet9pq8AixGTBJzhu+lwvoPLe1bxod60bQGfFzgnX3CQNrsHh9ZISlzCVEeLUIHhChyU9DAqjcgOLffgwJQ26Nq1EAi3m96ekuMIOOPzUOn/ruS7PzHwsYEKPGVBJAoiorhtn/ItP5okSU1VdyDutRP2160rZWgIAub3dBr6ww7hN/rp/sEnuAG0pg8slftM8PDxz9yEYbf61eh1GwyNdUKbuvz4HUvzslCp1kEGEgQsDFXCof9a+rXJu47WTAF4kLlR90LYTfCmcPPhKiV/jmgJI/CnUcHT6NxiB7OxUv5uvDyVt2uiey0OvgVOM6Oty+nlak8fnjsvefhuLBuvi3k64dkQZL8+VAGdqODxNi8vVBMQi3tyeR3NZAErxSOsPY9PuuG0I7aefiyQ9s2s5b/rV+5fx6550vuGxrvfe/njKbQ713DoEPnM+R9y58WBmf55NgU25BMpoNRULoDqM+BJaqHegfagM3ta2loPmtFBQH6LQMgl+DGsGLEEnNxE6jA3ejZa6LK5ijaTDMuEMZHoB4vrm0TcmmzhIE/4Y5FLKhGQ64OaTrpH+M6obXQoAwNnsqHvpy5Q6V0PuWuAqFrISK0bmUZNHtwwGnkn6kEvPg2mV84eCEDrL/fZhuBFWvDb0vszL+Etvo7CrhP5gcDH/bmNeduO6RRVrtDotOFgJd4hDlxqLZLQ4RlR5cwuQ63cqKhtw+2Ldpk9jrYBKbN7QOW9UJEptgNCisC5ntIfuL5JxlmxSDtaANBzOsE7U3313zZPfV6z7Woo9A9n9V+mDjvCGSCOLQGu6a4AmELB/JQLM+Z+3IQ6XDeXfWVSr803j6Gk4fY9GxtD9QFdNh1qaSEpdkx3ARbjESBMj8UY+K3Z+kivkC5K/U14mMW3zH4kNSUyNqiEWIk9h8axKZ1+GxZ+bxalNEWxm1sndOIhbPUcTAQwfjtwfsphtxnYp5KK1eyp1j4lvBAB+SfwfMf59TZeoGzvs0hUNMikSmwOXwsQzJjEFAXmIHhMa1N1U6p4M3s/7U2tPC5E+uVHu1zixPgrknhEsghWjAzwHKN2HYSCBlZ9Imf6g2kq1cw/MyMQEdAwJRJeVCWwhG+teGh54/CE7LLodVSxa7HyVMPR5o81Dio47Ti0uY7NU4a9HXpjvFSRSCe72nnjSW0frfwLRSbZ7TJY8oSBiCK/L9rlSULjM/irjKlKHQbdY3aU9UJZ3Imt6J3rxikHrE0ZgDywDJcwjTYBcnP+ZOQZUp90aQBSeiEpTxCXv4FiHapPZp+7rh+pP5/LCvnRa4/31s13x+7BmfQ4lObGgc4DQ95OpywTCZfvEOQa+CDrmid+IASEkhoIOOuF82Vcm+YXwCrxXRym9MdA+5D+KM8SWN/fuUwlLVfCG9SNXP2/9NS5TR6tNTh7JL+DpEdd5lwBZ0UTuaovtAg3xKugSe5t18bVhxLRNvl2LX4tWqEPqoq5qFKaiJfMuw2HDIj/vNLQsquFz+RkRZXXhAzNqcxWGBTBzN+mAqdyX04p7e6CxWir2DFY7V3C523JEVfz3nnXFtpB45z34IscWBTFIrtCcZD/bF3D6uYHnH4zBudyatColFdDn6IuDX/e62BFXIc1E/3sup0TFdJnAHUN9HqikdkynW8HH/pfxCJmAAQ1d3wZjHZYj1yt2vQjhC9J941IvPourYsSba+iH9p/aRhovd80pmzH9CrJyvSJZB2IU09ljuE/JXwxf59IxSISr2nKe5Fisqn4efHtSDYmAj+5K32dOL5iTPw7Y6sSePoPjVVhctxZ2W4IPMisk2bg3JJgv4LT+VgieDd6+7Rhk5uKxpqukeWbLczT6iKWGmXxgWLFaqjgVP3hutj8mPfBNo/IbwdZeuGR8+0RblKztGrLHdYFSBsyYm6JvY0jlIKD1KGUKLhI0y4n57v264rrRRljxjVmelZqzrspdkY+92o77OBrf+74QqDYEyZKW6ExJ5bZkJxwQszHWOrxb3asElTMZjoGpk2sWIQXhx9QxO+4oWk955o6GxsHxRCsgGd1LMj8cv6adE/tA43eu9qDoLQpYt/hwS5PkfzlCDKTbEu7qTavzrvSf39tqM+aA0QyVDgWvU7zmVjvxQ9ifF/29KDDEuMtXwwDT95EvLq5zTeHSlDXuWZqfTdDEl4HYFMvYhCCsliPvlstFZQ9uRTWHPf3+KCH/Ynkxq6Aj3aItmD3AX3ypOdrEWqr+CdADjgrQS4r5l3Ove0lVTpwihRHaoRknFYUipBtCSoZXyQyR1PeKjbRPmRMKQdGMuZiGDbNemP8AUwt+lNHKc0mn8CzpWi0pb77vqW5u07wsrlO9WNRzhUM9CDiZ8WDJJEWJ8kB1cofDBfxh6mo9pRrFBdVGdTj7ZGwg3sLJEaUyar9BNDxx9zJMmHnnNlKEK/3IMCY/PJhr1CN3p/gyCM2XveUVdeQaR8om6eFc9nyVtOnLEkjtyHMTCYFEEeSMsxttrXRDDQYer8sbGJLidBhKe+tiVTlOyvADuVVfuS2QXGNNYI9qwxP/+RKxhOt35nfglhFp1KjF3pREPnGjVHl3fsjswnP9kLkCjMQfdLrriwD2AUl+FP5lbL0FGhsJ4SDOp1AqeMy6t1Fw1wve6pU0zRSOst1r/Y6+arvlf+7s+m/lXlYrBmTB7K2cREwc/my2EOaXDcaXbDbTwGFa8niJvOzaTHTXJ3kSCeAgc1tuHYKnYFk3JADiwGh0HhzJwFH/THcK6PO7GB78JdKVuzeVR6BcamsxAQI5iXUovmWTYFoK9zQ4UI3NdQWCNcvoJ1fzSIoHwuVoBN9G+x5/MLS6Ao3Z3IeuFvM5RJPWfyeldiWswVFPb7uSTHVSSjIOl1IoXK2sF04KF4oUeSPPKwK6lj3HkItfX0+AvTtwwJDr4jwAYAH6oWiMrOCd1qpRhWsf4MJAC3ot7CNUiQfXO3HPyUjs6ENkqafyvEotHbmxoKzEAdNQrIxrdR+afxcGjH98F0O5ddi4427wGZyeUWQyLr1SAqVIvr+T6Upw3JPvuE4KjW+qHC9iN0DdyPxYwLLtTcXcS10I4ZRcRHnwcwBVFvkjKenKdwKTQ1D215T+Q70SqLqVk8TRPLiwf5RJs9tmZN/z6BExe91bBs3eaBNjZ/Ex/2r13XIQ==
Klimat
publicerad 16 september 2025
av Ellen Sundström

Senaste nytt

Premium
Kommunikation

Ryckigt och otydligt – Riksrevisionen kritiserar regeringens Agenda 2030-arbete

2 timmar sedan
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

24 minuter sedan
Premium
GENOMGÅNG

Genomgång: Här är de svenska synpunkterna på omnibus 2.0

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

24 minuter sedan
Premium
Näringsliv

UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”

2 timmar sedan
Premium
GUIDE

Så hittar kommuner pengarna för hållbarhetsprojekten

11 september
Premium
Hållbarhetsredovisning

200 CSRD-rapporter analyserade – här är lärdomarna

2 september
Premium
Trenden

Trenden: Inköpschefer tar över klimatansvaret i företagen

1 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Budgeten

Budgeten: Här är regeringens satsningar på naturvård

15 september
Premium
EU-svepet

7 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

12 september
Premium
Hållbarhetsredovisning

Regeringen föreslår uppskjutet CSRD

9 september
Premium
EU

Läckt dokument: EU oenigt om klimatmål inför Cop30

9 september
Premium
EU-svepet

9 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

5 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Hon blir ny kommunikationschef på WWF

8 september
KARRIÄR

Svevia värvar hållbarhetschef från Cramo

4 september
KARRIÄR

Ledarskiften på SEI – Åsa Persson går till KTH

2 september
Premium
KARRIÄR

Trend: Inköpschefen tar över hållbarhetsmakten

1 september
Premium
KARRIÄR

Så tar du plats i EU:s plattform för hållbara finanser

27 augusti

Det senaste

Premium
Kommunikation

Ryckigt och otydligt – Riksrevisionen kritiserar regeringens Agenda 2030-arbete

2 timmar sedan
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

24 minuter sedan
Premium
GENOMGÅNG

Genomgång: Här är de svenska synpunkterna på omnibus 2.0

2 timmar sedan
Premium
Näringsliv

UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Varningen: Materialbrist hotar klimatomställningen

22 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Forskare uppmanar SBTI att behålla naturbaserade klimatlösningar

15 september
Premium
Budgeten

Budgeten: Här är regeringens satsningar på naturvård

15 september
INTERNATIONELLT

Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

12 september
Premium
Kommunikation

Ryckigt och otydligt – Riksrevisionen kritiserar regeringens Agenda 2030-arbete

2 timmar sedan
Premium
Natur

Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd

24 minuter sedan
Premium
GENOMGÅNG

Genomgång: Här är de svenska synpunkterna på omnibus 2.0

2 timmar sedan
Premium
Näringsliv

UN Global Compact: ”Nästan alla vd:ar vill fortsätta eller öka hållbarhetsarbetet”

2 timmar sedan
Premium
Klimat

Varningen: Materialbrist hotar klimatomställningen

22 timmar sedan
Premium
Hållbarhetsredovisning

Forskare uppmanar SBTI att behålla naturbaserade klimatlösningar

15 september
Premium
Budgeten

Budgeten: Här är regeringens satsningar på naturvård

15 september
INTERNATIONELLT

Världsbanken ändrar upphandlingsreglerna – här är möjligheterna för ditt företag

12 september