Våtmarker spelar en avgörande roll i landskapet. De kan bromsa vattenflöden, rena vatten, binda koldioxid och ge livsmiljöer åt hotade arter.
Så tar du nästa steg i våtmarksarbetet – expertens råd
Natur Våtmarker kan bromsa vattenflöden, fånga näringsämnen, binda koldioxid och stärka den biologiska mångfalden. Våtmarksguiden samlar kunskap och erfarenheter på ett ställe, och VA-guidens Rasmus Elleby berättar om hur man kan steppa upp sitt arbete med våtmarker.
Sedan starten 2013 har Våtmarksguiden samlat kunskap från forskare, kommuner och praktiker. Nu har VA-guiden tagit över förvaltarskapet, och samtidigt uppdaterat sidan med nya funktioner: mobilanpassade sidor, bättre navigering, klickbar karta med goda exempel och en uppdaterad flora över våtmarksväxter.
