Näst varmaste september som uppmätts

September 2026 var den näst varmaste septembermånaden globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Medeltemperaturen låg 1,63 grader över förindustriell nivå. Det var andra månaden i rad över 1,5 grader, och Copernicus bedömer att perioden kan fortsätta in i 2027 när El Niño förstärks.