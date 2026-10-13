Näst varmaste september som uppmätts

Dagens M&U September 2026 var den näst varmaste septembermånaden globalt.

Näst varmaste september som uppmätts
Värmebölja i Taipei, Taiwan. Foto: Adobe Stock

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September 2026 var den näst varmaste septembermånaden globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Medeltemperaturen låg 1,63 grader över förindustriell nivå. Det var andra månaden i rad över 1,5 grader, och Copernicus bedömer att perioden kan fortsätta in i 2027 när El Niño förstärks.

Europa hade sin tredje varmaste september. Låga flodflöden i delar av bland annat Rhen och Donau störde sjöfart, vattenförsörjning och jordbruk efter en varm och torr sommar.

publicerad 13 oktober 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

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