Näst varmaste september som uppmätts
Dagens M&U September 2026 var den näst varmaste septembermånaden globalt.
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September 2026 var den näst varmaste septembermånaden globalt, enligt EU:s klimattjänst Copernicus. Medeltemperaturen låg 1,63 grader över förindustriell nivå. Det var andra månaden i rad över 1,5 grader, och Copernicus bedömer att perioden kan fortsätta in i 2027 när El Niño förstärks.
Europa hade sin tredje varmaste september. Låga flodflöden i delar av bland annat Rhen och Donau störde sjöfart, vattenförsörjning och jordbruk efter en varm och torr sommar.