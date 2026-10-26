Hållbarhetskompetens ger försprång – men bristen växer

För företagen innebär utvecklingen ökad konkurrens om medarbetare. Samtidigt visar rapporten att hållbarhetskunskaper får en bredare användning i organisationerna. Hela 74 procent av de nyanställda med sådan kompetens går till tjänster som traditionellt inte betraktas som hållbarhetsjobb.

Snabbast ökar förekomsten av hållbarhetskompetens inom finanssektorn, med i genomsnitt 18 procent per år under de senaste fem åren. Därefter följer teknik och medier med 15 procent samt handeln med 14 procent.

Fördel på arbetsmarknaden

För hållbarhetsproffs pekar rapporten på växande karriärmöjligheter. Personer med hållbarhetskompetens anställs i 52,7 procent högre takt än arbetskraften som helhet. Kunskaperna kan därmed vara en konkurrensfördel även för den som söker arbete utanför de traditionella hållbarhetsrollerna.

Men möjligheterna är ojämnt fördelade. Bland personer i generation Z uppger 54 procent att de har svårt att hitta ett jobb inom hållbarhetsområdet, trots att yngre arbetstagare bygger upp sådan kompetens snabbare än äldre generationer.

Linkedin rekommenderar arbetsgivare att integrera hållbarhetskompetens i befintliga personalutbildningar och att i högre grad rekrytera utifrån faktiska färdigheter snarare än tidigare yrkestitlar. Enligt rapporten skulle en sådan förändring kunna göra den tillgängliga rekryteringsbasen 3,5 gånger större.