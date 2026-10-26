Hållbarhetskompetens ger försprång – men bristen växer

Karriär Företagens efterfrågan på hållbarhetskompetens ökar nästan dubbelt så snabbt som tillgången. Samtidigt får personer med sådana kunskaper ett tydligt försprång på arbetsmarknaden. Det visar Linkedins "Global Green Skills Report 2026".

Hållbarhetskompetens ger försprång – men bristen växer
Foto: Adobe Stock

Under det senaste året ökade andelen nyanställningar av personer med hållbarhetskompetens med 25 procent, medan andelen personer med motsvarande kompetens i arbetskraften växte med 13 procent. Enligt Linkedin överstiger rekryteringsbehovet kompetenstillgången i samtliga undersökta branscher.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Med hållbarhetskompetens avser LinkedIn bland annat kunskaper inom energihantering, hållbara inköp, klimatplanering och hållbarhetsrapportering.

För företagen innebär utvecklingen ökad konkurrens om medarbetare. Samtidigt visar rapporten att hållbarhetskunskaper får en bredare användning i organisationerna. Hela 74 procent av de nyanställda med sådan kompetens går till tjänster som traditionellt inte betraktas som hållbarhetsjobb.

Snabbast ökar förekomsten av hållbarhetskompetens inom finanssektorn, med i genomsnitt 18 procent per år under de senaste fem åren. Därefter följer teknik och medier med 15 procent samt handeln med 14 procent.

Fördel på arbetsmarknaden

För hållbarhetsproffs pekar rapporten på växande karriärmöjligheter. Personer med hållbarhetskompetens anställs i 52,7 procent högre takt än arbetskraften som helhet. Kunskaperna kan därmed vara en konkurrensfördel även för den som söker arbete utanför de traditionella hållbarhetsrollerna.

Men möjligheterna är ojämnt fördelade. Bland personer i generation Z uppger 54 procent att de har svårt att hitta ett jobb inom hållbarhetsområdet, trots att yngre arbetstagare bygger upp sådan kompetens snabbare än äldre generationer.

Linkedin rekommenderar arbetsgivare att integrera hållbarhetskompetens i befintliga personalutbildningar och att i högre grad rekrytera utifrån faktiska färdigheter snarare än tidigare yrkestitlar. Enligt rapporten skulle en sådan förändring kunna göra den tillgängliga rekryteringsbasen 3,5 gånger större.

publicerad 26 oktober 2026
av Jon Röhne
nrjon-r@hallbartsamhallsbyggande.se

Senaste nytt

Sveriges bästa hållbarhetsprestation

Dags att utse Sveriges bästa hållbarhetsprestation – skicka in din nominering!

42 minuter sedan
Premium
Karriär

Hållbarhetskompetens ger försprång – men bristen växer

37 minuter sedan
Premium
Energi

7 tips: Så får kommunerna energiplanen att bli verklighet

1 timme sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
Klimat

Lista: 7 affärsrisker när klimatomställningen dröjer

6 oktober
Premium
Miljö

Miljöinspektören: 7 saker du behöver ha koll på i miljöarbetet

30 september
Premium
Hållbarhet

Så kommer små företag igång med hållbarhetsarbetet – 5 steg

23 september
Premium
Digitala produktpass

Så kan företag förbereda sig för digitala produktpass – experten tipsar

15 september
Premium
AI

Så kan du uppskatta klimatavtrycket från företagets AI

14 september

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
EU-svepet

11 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

23 oktober
Premium
Hållbarhet

Svenskt Näringsliv pekar ut osäkerhet som hinder för gröna investeringar

15 oktober
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

9 oktober
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

2 oktober
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

18 september
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Mattias Frumerie slutar – regeringen söker ny chefsförhandlare

7 oktober
Porträttet

Anna Ryott: Påverkan som affärsidé

28 september
Premium
Karriär

Strawberrys nya hållbarhetschef: ”Vi behöver tydligare helhetsgrepp”

24 september
Premium
Ledarskap

Så tar du plats i ledningen – och så påverkar du utanför

11 september
Premium
Utbildning

Ny YH-utbildning till hållbarhetscontroller

8 september

Det senaste

Sveriges bästa hållbarhetsprestation

Dags att utse Sveriges bästa hållbarhetsprestation – skicka in din nominering!

42 minuter sedan
Premium
Karriär

Hållbarhetskompetens ger försprång – men bristen växer

37 minuter sedan
Premium
Energi

7 tips: Så får kommunerna energiplanen att bli verklighet

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet röstar för att skjuta upp metankraven med tre år

23 oktober
Premium
Dagens M&U

Cop17 i halvtid – pengarna delar länderna

23 oktober
Premium
Dagens M&U

EU lanserar ny allians för att öka användningen av biobaserade material

23 oktober
Premium
Dagens M&U

50 000 döda i Europas värmeböljor – dödligaste sommaren sedan millennieskiftet

23 oktober
Premium
Dagens M&U

Wihlborgs rapporterar frivilligt enligt ESRS – lyfter fram lärdomar

23 oktober
Sveriges bästa hållbarhetsprestation

Dags att utse Sveriges bästa hållbarhetsprestation – skicka in din nominering!

42 minuter sedan
Premium
Karriär

Hållbarhetskompetens ger försprång – men bristen växer

37 minuter sedan
Premium
Energi

7 tips: Så får kommunerna energiplanen att bli verklighet

1 timme sedan
Premium
Dagens M&U

EU-parlamentet röstar för att skjuta upp metankraven med tre år

23 oktober
Premium
Dagens M&U

Cop17 i halvtid – pengarna delar länderna

23 oktober
Premium
Dagens M&U

EU lanserar ny allians för att öka användningen av biobaserade material

23 oktober
Premium
Dagens M&U

50 000 döda i Europas värmeböljor – dödligaste sommaren sedan millennieskiftet

23 oktober
Premium
Dagens M&U

Wihlborgs rapporterar frivilligt enligt ESRS – lyfter fram lärdomar

23 oktober