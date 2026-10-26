Dags att utse Sveriges bästa hållbarhetsprestation – skicka in din nominering!

Har du, ditt företag eller organisation – eller någon annan du känner – gjort riktigt starkt för hållbarhet eller klimat under årets gång? Något som ni är stolta över och som ni tycker sticker ut extra mycket från de mängder av hållbarhetsarbete som görs?

Då ska du nominera prestationen till Sveriges bästa hållbarhetsprestation. För tredje året kommer Miljö & Utveckling presentera en lista på de prestationer som sticker ut från årets hållbarhetsår. Det kan handla om allt från klimat, biologisk mångfald, social hållbarhet eller annat hållbarhetsarbete.