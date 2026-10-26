Dags att utse Sveriges bästa hållbarhetsprestation – skicka in din nominering!

Sveriges bästa hållbarhetsprestation Har ni minskat utsläppen, skurit ned vattenanvändningen, ökat mångfalden på riktigt eller på annat sätt tagit ett extra stort kliv för klimatet eller hållbarheten? Nu letar Miljö & Utveckling efter de insatser som gjort störst skillnad – nominera Årets hållbarhetsprestation 2026 redan i dag.

Dags att utse Sveriges bästa hållbarhetsprestation – skicka in din nominering!
Foto: Adobe Stock

Har du, ditt företag eller organisation – eller någon annan du känner – gjort riktigt starkt för hållbarhet eller klimat under årets gång? Något som ni är stolta över och som ni tycker sticker ut extra mycket från de mängder av hållbarhetsarbete som görs?

Då ska du nominera prestationen till Sveriges bästa hållbarhetsprestation. För tredje året kommer Miljö & Utveckling presentera en lista på de prestationer som sticker ut från årets hållbarhetsår. Det kan handla om allt från klimat, biologisk mångfald, social hållbarhet eller annat hållbarhetsarbete.

För att öka chansen att hamna på nomineringslistan kan du redan nu skicka in tips till redaktionen. När du skickar in nomineringen vill vi att du kort berättar om vad ni/den du nominerar har gjort, vilka resultat det gett samt hur ni gjort för att nå resultatet. Vi ser med spänning fram emot era tips.

Deadline för att nominera är den måndagen den 1 februari 2027.

Skicka ditt tips till reporter Ellen Sundström, ellen.s@miljo-utveckling.se, med ämnesrubriken ”Hållbarhetsprestation”.

publicerad 26 oktober 2026
av Ellen Sundström
ellen.s@miljo-utveckling.se

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