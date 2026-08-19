Heidelberg Materials har rapporterat för låga utsläpp i 10 år

Klimat Heidelberg Materials har underskattat koldioxidutsläppen från cementfabrikerna i Slite och Skövde med omkring 348 000 ton. Nu måste bolaget lämna över motsvarande mängd utsläppsrätter i efterhand.

Heidelberg Materials har rapporterat för låga utsläpp i 10 år
Cementfabriken i Slite. Foto: Emma Sjöberg

Cementtillverkaren Heidelberg Materials, tidigare Cementa, har under åren 2014–2023 rapporterat för låga fossila koldioxidutsläpp från anläggningarna i Slite och Skövde. Enligt Naturvårdsverket handlar det sammanlagt om cirka 348 000 ton koldioxid mer än vad bolaget tidigare har redovisat.

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Felet gäller det plastbränsle som har förbränts vid anläggningarna. Heidelberg Materials hade angett en högre andel biogent innehåll i bränslet än vad som senare visade sig stämma.

Naturvårdsverket upptäckte problemet i samband med tillsyn och begärde då in ett mer detaljerat underlag för hur bolaget fastställde bioandelen. Heidelberg Materials gjorde därefter nya beräkningar och lämnade in korrigerade uppgifter.

Myndigheten har nu fastställt utsläppen för perioden 2014–2023. Eftersom ett ton koldioxid motsvarar en utsläppsrätt inom EU utsläppshandel innebär korrigeringen att Heidelberg Materials behöver lämna över omkring 348 000 ytterligare utsläppsrätter retroaktivt.

Anläggningen i Slite hör till de svenska industrianläggningar som släpper ut mest växthusgaser.

Naturvårdsverket har också lämnat över en anmälan till åklagare för vidare utredning. Enligt myndigheten är det en åtgärd som ska vidtas när det har blivit fel i utsläppsrapporteringen.

Hållbar utveckling Juridik & Politik Klimat
publicerad 19 augusti 2026
av Carolina Högling
carolina.h@miljo-utveckling.se

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