Heidelberg Materials har rapporterat för låga utsläpp i 10 år

Naturvårdsverket upptäckte problemet i samband med tillsyn och begärde då in ett mer detaljerat underlag för hur bolaget fastställde bioandelen. Heidelberg Materials gjorde därefter nya beräkningar och lämnade in korrigerade uppgifter.

Myndigheten har nu fastställt utsläppen för perioden 2014–2023. Eftersom ett ton koldioxid motsvarar en utsläppsrätt inom EU utsläppshandel innebär korrigeringen att Heidelberg Materials behöver lämna över omkring 348 000 ytterligare utsläppsrätter retroaktivt.

Anläggningen i Slite hör till de svenska industrianläggningar som släpper ut mest växthusgaser.

Naturvårdsverket har också lämnat över en anmälan till åklagare för vidare utredning. Enligt myndigheten är det en åtgärd som ska vidtas när det har blivit fel i utsläppsrapporteringen.