Från Mars till badrummet – svensk teknik sparar vatten

År 2012 grundades därför Orbital Systems för att utveckla tekniken för användning på jorden.

Vattnet cirkulerar

Hur funkar det då? Grovt förenklat analyserar sensorer i golvbrunnen vattenkvaliteten 20 gånger i sekunden. Vatten som bedöms kunna återanvändas filtreras, behandlas med UV-ljus och leds tillbaka till duschmunstycket. Resten går till avloppet. Eftersom vattnet behåller mycket av sin värme går det också åt mindre energi.

– Tekniken kan spara upp till 90 procent vatten och 80 procent energi. Den faktiska besparingen varierar med användningen och med vilken duschlösning man jämför med, säger Peter Bixe.

I ett test som RISE genomförde 2023 förbrukade Orbitals dusch knappt 23 liter vatten under tio minuter. När duschtiden fördubblades till 20 minuter ökade förbrukningen till 24 liter. En konventionell dusch med motsvarande vattenflöde skulle under 20 minuter använda 200 liter.

Orbital har installationer på bland annat Sturebadet och flera hotell. På Belle Guldsmeden i Århus finns duscharna i samtliga rum. Enligt Orbitals underlag minskade det beräknade varmvattenbehovet så mycket att hotellet slapp bygga delar av den planerade solcellsytan.

Vattenbrist globalt och lokalt problem

Vattenbrist har blivit en återkommande fråga både internationellt och i Sverige. Enligt Europeiska miljöbyrån drabbades 28 procent av EU:s landyta av vattenbrist under minst en del av 2023. På Gotland har larmen om vattenbrist avlöst varandra under flera år. Trots detta är inte Orbital på väg att etableras brett i exempelvis kommunala bostadsprojekt.

En tröskel är priset. Peter Bixe uppger att systemet kostar omkring 40 000 kronor, mot ungefär 20 000 för en konventionell duschlösning. Installation, service och filterbyten måste också vägas in. Hur snabbt merkostnaden kan betala sig beror bland annat på duschvanor och vatten- och energipriser, men enligt Peter Bixe rör det sig om tre till fem år för en familj.

Men behöver vi inte också ändra oss för att hushålla med naturens resurser? Peter Bixe menar att tekniken kan minska förbrukningen utan att människor behöver göra avkall på komforten.

– Mitt svar är egentligen att jag är helt med på att vi ska använda mindre naturresurser. Men man behöver inte offra sig om det finns något som löser det. Det finns ingen anledning att vara asket när det finns en lösning som är lika bekväm.