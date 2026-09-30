Arktis havsis minskar i snabb takt

Klimat Havsisen krymper, kusterna blir mer utsatta och stora delar av den arktiska infrastrukturen hotas av erosion och stigande havsnivåer. En ny rapport från EU Copernicusprogram visar hur snabbt Arktis förändras. Samtidigt breder extrem värme och stigande hav ut sig globalt.

Arktis havsis minskar i snabb takt
Foto: Adobe Stock.

Arktis hav förändras i snabb takt. Det visar en ny rapport från EU:s Copernicusprogram. Havsisen minskar kraftigt samtidigt som kuster och infrastruktur blir mer utsatta för erosion och stigande havsnivåer.

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Mellan år 1979 och 2025 minskade den arktiska havsisens utbredning med omkring 490 000 kvadratkilometer per årtionde. Det motsvarar nästan hela Spaniens yta.

När havsisen minskar blir kusterna mer utsatta för vind och vågor. Enligt rapporten är omkring 60 procent av den arktiska kustinfrastrukturen sårbar för erosion och stigande havsnivåer. Att det sker just i Arktis är särskilt oroande, då rapporten lyfter fram regionens växande betydelse för klimatsäkerhet och geopolitiska stabilitet.

Förändringarna i Arktis är en del av en bredare förändring i världshaven. Rapporten, som bygger på data från 1960 och framåt, visar att den genomsnittliga globala havsnivån har ökat med omkring 4,2 millimeter per år sedan 2012.

Även andra havsområden sticker ut. Medelhavet och Svarta havet drabbades 2024 av rekordstora marina värmeböljor, med temperaturer mer än 4,6 grader över det normala. Små önationer under utveckling är särskilt utsatta. Sedan år 1999 har havsnivåhöjningen accelererat i 65 procent av deras samlade havsområden.

Rapporten är den tionde i ordningen om tillståndet i haven och sammanställer hur förändringar i havsmiljön påverkar bland annat ekosystem och kustsamhällen.

EU hav Klimat
publicerad 30 september 2026
av Ebba Kulneff

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