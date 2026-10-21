Ett bolag ansökte om tillstånd att riva ut en regleringsdamm vid en sjö. Eftersom sjöns naturliga utlopp hade fördjupats när dammen anlades för att öka regleringsamplituden föreslog bolaget att en sjötröskel skulle anläggas, som en återställningsåtgärd, för att återskapa utloppets historiska nivå. Utan tröskeln skulle nämligen sjöns vattennivå bli avsevärt lägre än före regleringen. Bolaget bedömde att åtgärden var nödvändig för att uppfylla hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (MB).
Analys: Sjötröskel kan vara en återställningsåtgärd
Analys Anläggande av sjötröskel inom ramen för en dammutrivning – dämning eller återställning? Frågan om sjötrösklars vara eller icke vara i samband med dammutrivningar har aktualiserats i flera avgöranden under senare år. Juristen Joel Blombergsson analyserar ett aktuellt domstolsbeslut för Miljö & Utveckling.
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Mark- och miljödomstolen (MMD) avvisade emellertid ansökan med hänvisning till att sjötröskeln utgjorde en ny tillståndspliktig vattenverksamhet som inte kunde omfattas av prövningen enligt 11 kap. 19 § MB. Beslutet överklagades till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).
MÖD KONSTATERAR BLAND annat att miljöbalkens mål och hänsynsregler även gäller vid tillståndsprövning för utrivning och att ett utrivningstillstånd därför kan förenas med villkor om bland annat återställningsåtgärder, ett begrepp som dock inte närmare har definierats i förarbetena. Vidare hänvisar domstolen till MÖD 2023:26, där anläggandet av en sjötröskel i samband med en utrivning bedömdes utgöra en ny dämmande, och därmed tillståndspliktig, vattenanläggning. I det fallet syftade sjötröskeln emellertid till att motverka en oönskad avsänkning av vattennivån till förmån för närboende, inte till att återställa naturliga förhållanden.
I det aktuella målet bedömer MÖD att de återställningsåtgärder som bolaget föreslagit som villkor för utrivningstillståndet kan rymmas inom en prövning enligt 11 kap. 19 § MB. Avgörande är att det finns utredning som ger stöd för vilka förhållanden som tidigare rådde på platsen och att de planerade åtgärderna faktiskt syftar till att återställa dessa. Vidare bör utloppet efterlikna naturliga förhållanden i fråga om utformning och hållfasthet. MÖD undanröjer därför MMD:s beslut och återförvisar målet dit för fortsatt handläggning.
FRÅGAN OM SJÖTRÖSKLARS vara eller icke vara i samband med dammutrivningar har aktualiserats i flera avgöranden under senare år. Det aktuella avgörandet bidrar till att tydliggöra gränsdragningen mellan återställningsåtgärder och dämmande vattenanläggningar som kräver eget tillstånd. Avgörandet kan därmed ge vägledning för framtida utrivningsprojekt där historiska sjöutlopp eller andra naturliga strukturer behöver återställas.
MÖD 2026-06-22 ÖM 14486-25
JOEL BLOMBERGSSON är jurist och redaktör på JP Infonet. JP Infonet levererar juridiska informationstjänster inom miljörätt, med dokument från samtliga rättskällor samt i form av guider och expertanalyser.