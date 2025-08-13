FN slår larm: Våra rapporter läses knappt

Låga nedladdningssiffror

Enligt FN:s egen rapport UN80 Initiative: Mandate Implementation Review laddas bara fem procent av de mest populära rapporterna ner mer än 5 500 gånger per år. Nästan två tredjedelar av alla rapporter hade färre än 2 000 nedladdningar under 2024.

– Och att ladda ner betyder inte nödvändigtvis att man läser, konstaterar FN:s generalsekreterare António Guterres.

Risker när rapporterna inte läses

När rapporter inte läses av beslutsfattare, forskare eller media minskar chansen att innehållet leder till faktiska åtgärder. FN:s genomgång pekar på risker som att viktig kunskap inte blir till politik, att olika FN-organ producerar liknande material och att tid och pengar läggs på rapporter som inte får genomslag.

Överflöd av möten och dokument

Vidare visar granskningen att FN under 2024 producerade över 1 100 rapporter och höll omkring 27 000 möten. I rapporten varnar FN-ledningen för att den stora mängden dokument och möten kan ta resurser från konkret arbete på fältet. Om insatserna på plats minskar riskerar viktiga åtgärder mot stigande havsnivåer, extremväder och artutrotning att försenas.

Krav på färre och mer relevanta rapporter

I rapporten efterlyser FN-ledningen färre men mer relevanta publikationer, bättre samordning mellan olika FN-organ och tydligare koppling mellan nya uppdrag och finansiering. Bakgrunden är också ekonomisk: FN fyller 80 år men kämpar samtidigt med återkommande likviditetskriser när medlemsländer betalar sina avgifter för sent eller inte fullt ut.