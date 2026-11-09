Cop31 dag för dag – detta är i fokus

Cop31 De formella förhandlingarna pågår hela COP31:s två veckor, mycket av det är i slutna sessioner och utan tydliga hållpunkter. Men det finns en mängd tydliga hållpunkter, Mattias Goldmann ger dig listan dag för dag som kommer att utvidgas och fyllas på.

Cop31 dag för dag – detta är i fokus
Foto: UN Climate Change

Hela programmet för den öppna Gröna Zonen hittar du här, och för förhandlingsdelen, den Blå Zonen här.

  • Måndag 9:e: Öppningsceremoni. Första temadagen: Hälsa, samordnat av WHO. ”Antalya Initiative for Health Resilience” lanseras. Se tematiska dagar här.
  • Tisdag 10:e: Tema Energi och transporter, med Global Electrification Ministerial, ordförandelandet Turkiet lanserar sitt förslag till ”35 by 35” – 35% el i energisektorn till 2035, som förväntas bli en del av slutdeklarationen.
  • Onsdag 11:e: World Leaders Climate Action Summit inleds. Dagens tema är virkulär ekonomi och avfall, med metanutsläpp i fokus och en särskild  Global Methane Pledge Ministerial.
  • Torsdag 12:e:  World Leaders Climate Action Summit avslutas, troligen talar Sveriges klimatminister idag. Dagens tema är robusta städer,  byggd miljö och klimatanpassning, med ordförandeskapets initiativ  Antalya Compact om energieffektiva byggnader och ett särskilt ministermöte om byggnader och klimat.
  • Fredag 13:e: Finansiering och handel är dagens tema, med högnivådialog om internationell klimatfinansiering, som ett steg på vägen om det långsiktiga internationella klimatfinansieringslöftet.
  • Lördag 14:e: Global Day of Action med  klimatdemonstration. Folkets alternativa klimattoppmöte inleds med omkring 150 programpunkter och över 130 organisationer.
  • Söndag 15:e: ”A Breath in Antalya” med sociala och kulturella aktiviteter. Officiella temat är ”kultur, möten och tematiska hubbar”.
  • Måndag 16:e: Andra veckan inleds. Dagens tema är vetenskap, industri och teknik.
  • Tisdag 17:e: Ministerials, officiella presentationer från respektive lands högsta representant. Dagens officiella tema är hav, natur och markanvändning, med fokus på att utveckla Rio Synergy-processen kring kopplingen mellan biodiversitet och klimat.
  • Onsdag 18:e: Ministerdialoger fortsätter, troligen pratar Ulf Kristersson idag. Mänsklig och social utveckling är officiellt tema.
  • Torsdag 19:e: ”İmece”, ett turkiskt initiativ  för kollektivt arbete och gemensamt ansvar, hålls för att på nästsista dagen nå överenskommelser.
  • Fredag 20:e:  Slutförhandlingar. Dagens tema är finansiering.
  • Lördag-söndag 21:a, 22:a: Hemresa, men möjligt att COP förlängs.
publicerad 9 november 2026

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