Naturvårdsverket om restaureringsplanen: Börja agera redan nu

Biologisk mångfald Regeringens utkast till svensk naturrestaureringsplan lämnar flera frågor om finansiering och genomförande öppna. Men kommunerna behöver inte vänta på den slutliga planen, enligt Fredrik Hannerz, chef för avdelningen natur och vilt på Naturvårdsverket. Han pekar ut åtgärder och stöd som går att använda redan nu.

Naturvårdsverket om restaureringsplanen: Börja agera redan nu
Fredrik Hannerz. Foto: Johan Strindberg

Regeringen beslutade den 3 september om ett utkast till Sveriges nationella restaureringsplan, två dagar efter EU tidsfrist. Planen innehåller 39 breda åtgärdspaket för bland annat skogar, våtmarker, jordbruksområden, sjöar, vattendrag, hav och urbana miljöer. Senast 2030 ska restaureringsåtgärder ha genomförts på minst 30 procent av den samlade arealen av berörda livsmiljötyper som inte är i gott tillstånd.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Miljö & Utveckling premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Full tillgång till alla låsta artiklar
  • Omvärlds- och beslutsverktyget Dagens M&U
  • Magasinet Miljö & Utveckling
Redan prenumerant?

Utkastet bygger på ett myndighetsgemensamt underlag som Naturvårdsverket samordnade och lämnade i februari. Där föreslogs omkring 200 nya eller förändrade åtgärder och styrmedel. Myndigheten har ännu inte slutfört analysen av hur regeringens 39 paket förhåller sig till förslagen.

– Den analysen är vi mitt uppe i. Jag har inte gått igenom allt det här och kan därför inte kommentera skillnaderna ännu, säger Fredrik Hannerz till Miljö & Utveckling.

Kommunerna påverkas på flera sätt

EU-förordningens bindande mål riktas mot Sverige som medlemsstat. Genomförandet kommer ändå att påverka hur kommuner, företag, fastighetsägare och andra markägare använder och förvaltar mark och vatten. För kommunerna handlar det bland annat om fysisk planering, eget markinnehav samt kraven på urbana grönytor och trädkrontäckning. Omkring 150 kommuner berörs av reglerna för urbana ekosystem.

– Kommuner kommer naturligtvis att påverkas på flera sätt. Dels för att kommuner typiskt står för stadsplanering. Sedan har kommunerna också andra markområden, säger Fredrik Hannerz.

Ansvarsfördelningen är ännu inte klar och regeringen har inte preciserat någon samlad ny finansiering. EU-kommissionen ska nu granska utkastet. Den slutliga planen ska lämnas senast den 1 september 2027.

Detta kan kommunerna göra redan nu

Fredrik Hannerz råder kommunerna att undersöka vad förordningens mål innebär för den egna verksamheten. Befintligt arbete med exempelvis stadsgrönska, pollinatörer och återvätning kan planeras och skalas upp utan att alla kommande besked är på plats.

– Gräver man där man står och tänker kring hur man kan öka ambitionerna, så har man nog en bra start, säger han.

Han pekar också på finansieringsmöjligheter som redan finns: den lokala naturvårdssatsningen Lona, stöd till våtmarksåtgärder och samfinansiering inom åtgärdsprogram för hotade arter.

– Det är tre olika verktyg och stödformer där vi ser att det skulle kunna sökas mer och bli större aktivitet i princip i alla delar av landet, säger Fredrik Hannerz.

Planen både kritiseras och välkomnas

Regeringens utkast har fått delade reaktioner. Emelie Nilsson, expert på naturvårdspolicy på WWF, beskriver det som ”ihåligt som en schweizerost”. Naturskyddsföreningens generalsekreterare Karin Lexén anser att konkreta förslag om nya satsningar och arbetssätt har försvunnit.

LRF förbundsordförande Palle Borgström välkomnar regeringens avsikt att kunna tillämpa vissa krav på en större geografisk nivå. Viveka Beckeman, vd på Skogsindustrierna, anser att planen är mer balanserad än myndigheternas förslag, men efterlyser tydligare definitioner av de naturtyper som ska restaureras.

Biologisk mångfald EU Politik
publicerad 7 september 2026
av Jon Röhne

Senaste nytt

Premium
Dagens M&U

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Annett Möhner ny IPCC-sekreterare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN:s naturfond har bara samlat in 6 000 dollar

2 timmar sedan
Hämtar fler artiklar
Till startsidan

Hållbarhet i praktiken

Till avdelningen
Premium
EU

Guide: Så kan småföretag navigera i de nya förpackningsreglerna

27 augusti
Premium
Textil

Så minskade Sös textilsvinnet – metoderna som gav resultat

12 augusti
Premium
Analys

Analys: Efter Omnibus – nu växer nästa idé fram för hållbarhetsrapporteringen

14 juli
Premium
verktyg

Hållbarhetsverktyg för 2026 – här är resurserna som är relevanta för svenska företag

7 juli
Utmärkelse

Miljöstrategipriset 2026 är igång – nominera nu!

3 juli

Juridik & Politik

Till avdelningen
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

1 timme sedan
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september
Premium
Politik

Missade du klimatdebatten? Här är 8 punkter du bör ha koll på

31 augusti
Premium
Klimat

Johan Rockströms råd – när klimatfrågan polariseras: ”Då blir vi vinnare”

31 augusti
Premium
EU-svepet

9 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

21 augusti
Miljö & Utveckling

Miljö & Utveckling Premium

Full tillgång till allt digitalt material.
Prenumerera Logga in

Karriär

Till avdelningen
Premium
Karriär

Åsa Persson lämnar Klimatpolitiska rådet – får nytt toppjobb

1 september
Premium
Karriär

Nya vd:n om greenwashing: ”Vi kan hjälpa företag att göra rätt”

25 augusti
Premium
Karriär

Hon blir ny generaldirektör för Svenska kraftnät

31 juli
Premium
Hållbarhetsarbete

Så ser hållbarhetsyrket ut 2026

30 juli
Premium
Klimat

Hon blir ny ledamot i Klimatpolitiska rådet

7 juli

Det senaste

Premium
Dagens M&U

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Annett Möhner ny IPCC-sekreterare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN:s naturfond har bara samlat in 6 000 dollar

2 timmar sedan
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

1 timme sedan
Premium
Biologisk mångfald

Naturvårdsverket om restaureringsplanen: Börja agera redan nu

1 timme sedan
Premium
Social hållbarhet

”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa

2 timmar sedan
Premium
Vatten

6 steg – så kartlägger du företagets vattenrisker

4 september
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september
Premium
Dagens M&U

Spanien vill finansiera EU:s klimatanpassning med skatt på fossilbolag

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

Annett Möhner ny IPCC-sekreterare

2 timmar sedan
Premium
Dagens M&U

FN:s naturfond har bara samlat in 6 000 dollar

2 timmar sedan
Premium
Val 2026

Stor enkät: Så vill partierna ta klimatpolitiken vidare efter valet

1 timme sedan
Premium
Biologisk mångfald

Naturvårdsverket om restaureringsplanen: Börja agera redan nu

1 timme sedan
Premium
Social hållbarhet

”Arbetsplatsen blir bättre för alla” – ny standard för mens- och klimakteriehälsa

2 timmar sedan
Premium
Vatten

6 steg – så kartlägger du företagets vattenrisker

4 september
Premium
EU-svepet

8 nyheter på EU:s hållbarhetsagenda

4 september