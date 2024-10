Planen var att länderna skulle ha lämnat in sina åtgärdsplaner för hur de ska leva upp till avtalet innan Cop16. Men majoriteten av länderna, inklusive Sverige, har lämnat in någon plan.

– När så många länder inte har lämnat in sina planer, är det klart att det skapar problem och gör att arbetet bromsas. Men det är fortfarande ett stort steg framåt att avtalet har skrivits under. Nu handlar det om implementering. Att målen omsätts till konkret handling. Diskussionerna under Cop16 kommer troligtvis handla om hur man kan gå vidare, säger Britta Sjöstedt, lektor i miljörätt vid Lunds universitet.

Miljö & Utveckling har tidigare rapporterat om att Sverige inte lämnat in sin åtgärdsplan. I ett mejlsvar har Regeringskansliet skrivit att den sena inlämningen handlar om att de inväntar att Miljömålsberedningen ska lämna in sitt betänkande, vilket de väntas göra i februari nästa år.

Temat för FN-mötet

Temat för Cop16 är ”fred med naturen”. Bakgrunden till det, förklarar Britta Sjöstedt, är att värdlandet Colombia vill koppla skyddet av biologisk mångfald till att arbeta holistiskt med miljöfrågor och inkludera perspektiv från Colombias ursprungsbefolkning.

– Anledningen till att man väljer det här temat handlar dels om att Colombia själv har erfarenheter från fredsprocesser där naturen blivit negativt påverkad. Till exempel så har skogsskövling ökat i Amazonasskogen som en följd av fredsavtalet som slöts 2016 med gerillagruppen Farc. Dels om att man vill ha ersättning för att skydda och bevara Amazonasskogen, för att inte öppna upp för ny exploatering.

Finansiering central fråga

Hur avtalet ska finansieras kommer enligt Britta Sjöstedt prägla en stor del av samtalen under Cop16. 2022 kom man fram till målet om att höginkomstländer ska samla in 20 miljarder amerikanska dollar årligen till 2025. Den summan ska därefter öka till 30 miljarder årligen fram till 2030. Men hittills är länderna långt ifrån att klara det målet.

Enligt den Londonbaserade tankesmedjan ODI når 23 av 28 länder som de granskat inte upp till hälften av vad de borde betala för att nå målet, utifrån siffror från 2022. Sverige, Norge och Tyskland ser dock ut att betala sin ”rättvisa andel”.

Förra året skapades en särskild fond för att genomföra ramverket. Fonden kallas Global Biodiversity Framework Fund, GBFF och för närvarande finns det 211 miljoner amerikanska dollar tillgängliga i fonden.

– Att bevara och restaurera natur är en väldigt stor kostnadsfråga. Så man kommer att prata mycket om vem som ska stå för finansieringen, och hur den ska gå till. Men det är något av en evighetsfråga när det kommer till internationell miljörätt, att det finns en spänning mellan den globala södern och globala norr i fråga om ansvar, kostnadsfördelning, och sårbarhet, avslutar Britta Sjöstedt.