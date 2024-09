8 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

”Super Mario” föreslår grön mångmiljardsatsning

Den 9 september släppte före detta centralbankschefen Mario Draghis, ofta kallad ”Super Mario”, sin stora rapport om EU:s konkurrenskraft. Rapporten framhäver att den gröna omställningen är avgörande för att både stärka EU:s ekonomi och säkerställa långsiktig hållbarhet. För att EU ska kunna konkurrera globalt, särskilt med USA och Kina, rekommenderar Draghi massiva investeringar på upp till 800 miljarder euro årligen för att främja klimatneutralitet och industriell innovation.

I rapporten betonar Mario Draghi också vikten av att sänka energikostnader, främja cirkulär ekonomi och säkerställa investeringar i ren energi. Rapporten har fått stöd från industrin, men miljöorganisationer som CAN Europe har kritiserat den för att vara otillräcklig. CAN menar bland annat att rapporten saknar konkreta åtgärder för att snabbt fasa ut fossila bränslen och minska materialanvändning.

Kritik mot EU:s gröna utvecklingsfonder

En ny rapport från Europeiska revisionsrätten kritiserar hur EU:s gröna återhämtningsfonder har hanterats. I rapporten hävdas att flera medlemsländer som Kroatien, Grekland och Portugal har överdrivit sina satsningar på klimatåtgärder. Det uppskattas att cirka 34,5 miljarder euro av de så kallade gröna bidragen kan vara felaktigt rapporterade som klimatåtgärder. Revisorerna lyfter också fram att vissa projekt som märkts som ”gröna” i själva verket inte lever upp till EU:s miljöstandarder, och därför kan ses som greenwash. Rapporten understryker behovet av bättre granskning och tydligare målformulering för att säkerställa att stödet verkligen bidrar till EU:s klimatmål.

Italienskt motstånd mot fossilbilsförbudet

I Italien ökar nu motståndet mot EU:s beslut att förbjuda försäljningen av nya fossildrivna bilar från 2035. Den italienska regeringen har, med stöd av Tyskland, krävt att lagstiftningen ska ses över tidigare än planerat, med fokus på att tillåta syntetiska bränslen som en fortsatt lösning för förbränningsmotorer. Italien hävdar att en övergång till elbilar inte bör vara den enda vägen till nollutsläpp och att alternativ behövs, särskilt för länder med stark bilindustri.

EU:s jordbrukslobby: Vi behöver äta mindre kött

Jordbruket behöver brådskande ambitiösa och genomförbara reformer för att ställa om till vegetariska alternativ för protein. Med andra ord – vi behöver äta mindre kött. Den slutsatsen drar jordbruks- och livsmedelslobbyn i en rapport som de gemensamt tagit fram med gröna grupper.

Köttindustrin rankas, tillsammans med produktionen av fossila bränslen, som den mest skadliga industrin med enorma utsläpp av växthusgaser och förlust av biologisk mångfald. Rapporten lyfte också behovet av stöd för att ändra våra kostvanor, så som gratis skolmåltider, märkningar och skattesänkningar för mer hållbara livsmedelsprodukter.

Brasiliens vädjan: Omvärdera avskogningslagen

Brasilien vill att EU väntar med att införa avskogningslagen, EUDR, i slutet av året som planerat. Det framgår i ett brev som Brasiliens regering skickade in till EU på onsdagen. Lagen antogs 2022 och förbjuder import av produkter och varor som bidrar till avskogning. Det handlar om bland annat soja, nötkött, kaffe, kakao, läder och möbler.

Enligt brevet, som Brasiliens jordbruks- och utrikesministrar skrivit under, kan avskogningslagen påverka nästan en tredjedel av landets export till EU.

”För att undvika påverkan på våra handelsförbindelser, ber vi EU att inte implementera EUDR i slutet av 2024 och omgående omvärderar sin inställning i frågan” skriver ministrarna. Vidare hävdar det att lagen är ett ”ensidigt och bestraffande instrument som ignorerar nationella lagar för att bekämpa avskogning”.

Över 50 procent fossilfri el i EU:s energimix

EU:s fossilfria energiproduktion överträffade den fossila energiproduktionen under första halvåret 2024. Det framgår av EU-kommissionens rapport State of the Energy Union som presenterades på onsdagen.

Enligt EU:s avgående energikommissionär Kadri Simson innebär det att EU nu är väl rustat för att nå målet om klimatneutralitet till 2050.

I samband med att rapporten presenterade, passade hon på att uppmana EU:s medlemsländer att lämna in sina klimatplaner, NECP. För närvarande har endast tio länder lämnat in slutgiltiga planer. Sverige, Tyskland och Frankrike hör till de länderna, medan bland annat Spanien och Polen är försenade med sina planer.

EU nobbar Kinesiskt förslag på tullar på elbilar

EU-kommissionen har avvisat ett erbjudande från kinesiska elbilstillverkare om att justera sina priser för att undvika höjda tullar. Diskussionerna mellan EU och Kina fortsätter, men nästa vecka väntas ett avgörande i förhandlingarna, då Bryssel planerar att införa långsiktiga skyddstullar på kinesiska batterielektriska fordon . Dessa tullar kan innebära prishöjningar på kinesiska elbilar under flera år framöver om de godkänns av EU:s medlemsstater. EU:s mål med tullarna är att skydda den inhemska bilindustrin från vad man anser vara orättvis konkurrens, då kinesiska elbilar ofta är betydligt billigare tack vare statliga stödprogram i Kina.