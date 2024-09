6 hållbarhetsnyheter på veckans EU-agenda

Syftet med miljömärkningen är att ge passagerare enhetlig information om flygets klimatpåverkan när de bokar sin resa. Detta mot bakgrund av en undersökning som visar att 80 procent av flygresenärer vill veta hur mycket koldioxid som en flygresa släpper ut, medan endast 5 procent uppger att de har tillgång till den typen av information.

Tanken är också att flygbolag som väljer att investera i renare bränslen ska gynnas. Planen är att flygbolag som flyger inom EU eller avgår från EU, från och med 2025 ska kunna ansluta sig till märkningen.

Försäljning av värmepumpar rasar

Försäljningen av värmepumpar i Europa sjönk med 47 procent under första halvåret 2024 jämfört med samma period 2023. Det konstaterar branchorganisationen för värmepumpsindustrin, EHPA. Paul Kenny, EHPA:s generaldirektör, säger till Euractive att nedgången handlar om brist på installatörer, låga gaspriser, svårt att locka kunder och att värmepumpar ofta innebär en hög initial kostnad även om de är billiga i drift.

Revisorer: EU ser ut att missa 2030-mål för jordbruk

En ny rapport från europeiska revisionsrätten, ECA, visar att EU:s nuvarande strategi för jordbruket inte räcker för att nå sektorns 2030-mål. Målet är att öka den ekologiska produktionens andel till 25 procent av jordbruksmarken i EU. År 2022 låg den ekologiska produktionens andel på omkring 10,5 procent.

Revisorerna menar att det stöd som jordbrukare får ta del av, vilket mellan 2014–2022 var omkring 12 miljarder euro, saknar krav på jordbrukarna. Exempelvis menar de att jordbrukare kan få stöd även om de inte tillämpar växelbruk eller djurskyddsstandarder, vilket är grundläggande principer inom ekologiskt jordbruk. Vidare konstaterar revisorerna att EU:s strategi är fylld av luckor och brister både vad gäller visioner och mål efter 2030.

– Jordbruket i Europa är på väg att bli miljövänligare, och där spelar det ekologiska jordbruket en avgörande roll. Men för att framgången ska hålla i sig räcker det inte att enbart satsa på att utöka den markareal som är ekologiskt odlad. Mer behöver göras för att stödja hela sektorn – marknaden behöver utvecklas och produktionen främjas, säger Keit Pentus-Rosimannus som är ledamot av revisionsrätten i en kommentar.

Greenpeace kritiska till Jessica Roswall (M)

Jessika Roswall (M) föreslås bli EU-kommissionär med ansvar över miljöfrågor, vatten och cirkulär ekonomi. Många välkomnar att Ursula von der Leyen vill ge Jessika Roswall miljöansvaret. Men andra är inte lika positiva. Nu är det Greepeace som tycker till.

I samband med att den nya EU-kommissionen nu håller på att bildas uttrycker miljöorganisationen oro över att Jessica Roswall inte är rätt namn för att ta EU närmare målen till 2030.

– Vi är förvånade över att Jessika Roswall (M) ser ut att få ett så pass stort ansvar för EU:s miljöpolitik med tanke på hennes bristande erfarenhet inom miljöfrågor. Även om alla kommissionärer ska se till unionens bästa framför nationella intressen, finns det en uppenbar risk att den linje som regeringen har fört i EU under de senaste åren påverkar Roswalls omdöme, särskilt i skogsfrågor, Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace i ett pressmeddelande.

Innan EU-kommissionärerna spikas, ska de frågas ut av EU-parlamentet. Greenpeace uppmanar nu EU-parlamentarikerna att säkerställa att Roswall för EU mot de mål som man antagit till 2030.

Uppgifter: EU väntas rösta om tullar på kinesiska elbilar

Nästa vecka väntas EU rösta om tullar på kinesiska elbilar. Det skriver Nikkei Asia, som är Japans största dagstidning, med hänvisning till källor. Bakgrunden är att EU-kommissionen anser att kinesiska statssubventioner utgör ett hot mot europeiska elbilsbatteriproducenter. Omröstningen väntas avhandla en uppsättning varierande tilläggstullar på kinesiska elbilar som importeras till regionen.

Tullarna började gälla provisoriskt i början av juli. Om beslutet antas i den väntade omröstningen nästa vecka kommer tullarna att gälla under fem år. De provisoriska tullarna samlas in endast om medlemsländerna röstar för att införa dem under en femårsperiod.

Hur Sverige kommer att rösta är ännu inte klart, rapporterar Europaportalen.

– Det är en svår balansgång, sade Sveriges nya bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M) vid sitt första EU-möte i Bryssel på torsdagen enligt tidningen.

Belgien till EU: Förbjud rysk naturgas

Belgien uppmanar nu EU att förbjuda import av rysk flytande naturgas, LNG, rapporterar Europaportalen. Enligt landets energiminister Tinne Van der Straeten kan företag inte bryta långtidskontrakt utan EU-sanktioner.

– Vi behöver en europeisk strategi, sade Van der Straeten till Financial Times.

Bakgrunden är att importen av rysk naturgas ökat till flera EU-länder, trots unionens ansträngningar att minska den.