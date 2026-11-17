Förhandlarna vid FN:s klimatmöte Cop31 i turkiska Antalya presenterade på måndagen ett första avtalsutkast som visar på stora meningsskiljaktigheter kring fossila bränslen och klimatfinansiering. Det 18 sidor långa dokumentet innehåller formuleringar som vissa länder redan har avvisat, enligt Australiens chefsförhandlare, skriver Reuters.
Första avtalsutkastet på Cop31 visar på stora motsättningar
Dagens M&U Förhandlarna vid FN:s klimatmöte Cop31 i turkiska Antalya presenterade på måndagen ett första avtalsutkast som visar på stora meningsskiljaktigheter kring fossila bränslen och klimatfinansiering
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En central konflikt gäller om avtalet ska uppmana till en utfasning av fossila bränslen eller använda den mindre långtgående formuleringen om en omställning bort från dem, som antogs 2023. Länderna är också oeniga om hur mycket rika länder ska bidra med för att hjälpa utvecklingsländer att anpassa sig till klimatförändringarna. Turkiet har dessutom föreslagit att elens andel av den globala energianvändningen ska öka till 35 procent till 2035, men även detta förslag möter motstånd.
Vid sidan av förhandlingarna har Turkiet lanserat ett frivilligt åtagande om hållbar utveckling och användning av AI, men hittills har endast nio länder anslutit sig. Klimatmötet, som samlar närmare 200 länder, ska enligt plan avslutas fredagen den 20 november, men kan komma att förlängas.