Under 2024 samlade Renova Miljö in omkring 40 000 lustgastuber i Göteborgsregionen. Tidigare skickades tuberna vidare för destruktion, men med en ny anläggning sker behandlingen lokalt – vilket både minskar klimatpåverkan och risken för olyckor i avfallshanteringen.
300 gånger värre än koldioxid – nu stoppas klimatgasen i Göteborg
Klimat Lustgas är en av våra mest klimatfarliga gaser. Med en ny anläggning i Göteborg kan Renova nu neutralisera 6,4 ton årligen – en klimatvinst motsvarande 19 000 ton koldioxidekvivalenter.
Nanna Bergendahl. Foto: Renova.
– Att anläggningen är i drift innebär att vi nu kan ta fullt ansvar för att lustgasen hanteras korrekt. Metoden vi använder är patenterad och säkerställer att gasen bryts ner på ett miljösäkert sätt, säger Nanna Bergendahl, produktionschef på Renova Miljö.
