Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

JURIDIK Bländande reflexer från solpaneler kan utgöra en olägenhet enligt miljöbalken – men bara om störningen är tillräckligt omfattande. Det klargör Mark- och miljööverdomstolen, som nu upphäver ett föreläggande mot en fastighetsägare.

Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för "olägenhet"
Foto: Adobe Stock

En miljö- och byggnadsnämnd beslutade att förelägga en fastighetsägare att se till att de boende på grannfastigheten inte bländades av solpanelerna på hans fastighet. Han skulle även skicka in dokumentation som visade att solpanelerna inte bländade grannarna. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen som bara ändrade nämndens beslut vad gällde tiden inom vilka åtgärderna skulle vara utförda. Fastighetsägaren överklagade därefter till mark- och miljödomstolen (MMD) som avslog överklagandet. Därefter överklagade fastighetsägaren till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

MÖD konstaterar att det inte bara är fasta störningar utan också regelbundna störningar samt störningar som inte är regelbundna, men som återkommer vid flera tillfällen, som räknas till olägenhet för människors hälsa. MÖD konstaterar dessutom att även störningar som inte kan anses vara direkt hälsoskadliga men som påtagligt inverkar på människors psykiska välbefinnande omfattas. Bedömningen ska då utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet.

publicerad 26 november 2025
av Amanda Isaksson

