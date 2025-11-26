Vägen klarnar för solcellsägare – MÖD markerar gränsen för ”olägenhet”

En miljö- och byggnadsnämnd beslutade att förelägga en fastighetsägare att se till att de boende på grannfastigheten inte bländades av solpanelerna på hans fastighet. Han skulle även skicka in dokumentation som visade att solpanelerna inte bländade grannarna. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen som bara ändrade nämndens beslut vad gällde tiden inom vilka åtgärderna skulle vara utförda. Fastighetsägaren överklagade därefter till mark- och miljödomstolen (MMD) som avslog överklagandet. Därefter överklagade fastighetsägaren till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD).