Tre nya fällningar för vilseledande miljöpåståenden

Reklamombudsmannens opinionsnämnd har fällt Stjärnägg, Holy Greens och Eckes-Granini för att ha använt miljörelaterade begrepp som inte kunde styrkas med tillräcklig bevisning.

Nämnden hänvisar till Internationella Handelskammarens regler, som kräver att alla miljöpåståenden ska vara ”vederhäftiga” och kunna styrkas med tillförlitlig vetenskaplig dokumentation.

Stjärnägg: ”Hållbart val” utan täckning

Äggproducenten Stjärnägg använde märkningen ”Hållbart val” på sina förpackningar och hänvisade till ett ”hållbart odlingsprogram” med ”45 % lägre klimatpåverkan”. Reklamombudsmannen konstaterar att uppgifterna var otydliga och kunde tolkas som att produkten saknade miljöpåverkan.

Företaget hänvisade till klimatberäkningar som visade 17 % lägre klimatavtryck jämfört med egna produkter – inte 45 % som i reklamen. Nämnden ansåg därför att reklamen gav ett vilseledande intryck och stred mot artiklarna 5 och D2 i ICC:s marknadsföringskod.

Läs beslutet.

Holy Greens: ”Snällt mot klimatet” för vagt

Restaurangkedjan Holy Greens beskrev sina sallader som ”hållbara” och ”snälla mot klimatet”. Företaget hänvisade till klimatberäkningar via Klimato, men Reklamombudsmannen ansåg att formuleringarna var för allmänna och inte förklarade varför maten skulle vara bättre för miljön.

Bedömningen: Påståendena var vaga, ospecificerade och saknade bevisning – och reklamen bedömdes därmed som vilseledande.

Läs beslutet.

God Morgon: ”Sustainable initiative” missförstods

Eckes-Granini använde märkningen ”Juice Sustainable Initiative” på sina förpackningar för God Morgon-juice. Företaget hänvisade till ett internationellt branschprogram för hållbar juiceproduktion, men nämnden konstaterar att konsumenter inte kan förväntas känna till programmet.

Märkningen gav intryck av att produkten i sig var miljövänlig – ett påstående som inte kunde styrkas. Reklamen bedömdes därför som vilseledande.

Läs beslutet.