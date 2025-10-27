TotalEnergies har fällts i en fransk domstol för vilseledande klimatkommunikation. Oljejätten anklagas för att ha gett konsumenter intrycket att företaget är en ledande aktör i energiomställningen och på väg mot nettonollutsläpp till 2050, trots fortsatt satsning på fossila bränslen. Målet drevs av Greenpeace, Notre Affaire à Tous och Les Amis de la Terre France.
Oljejätte fälls för vilseledande klimatbudskap
Dagens M&U Fransk domstol fäller TotalEnergies för vilseledande klimatbudskap – en historisk dom som kan bana väg för fler rättsfall i Europa.
Foto: Adobe stock.
Domstolen slog fast att TotalEnergies brutit mot konsumentskyddslagar genom att sprida missvisande information i annonser, sociala medier och på sin webbplats. Bolaget åläggs nu att sluta använda vissa formuleringar i sin marknadsföring och måste publicera domslutet på sin hemsida i 180 dagar. De tre organisationerna får dessutom 8 000 euro vardera i skadestånd.
