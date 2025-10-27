Oljejätte fälls för vilseledande klimatbudskap

TotalEnergies har fällts i en fransk domstol för vilseledande klimatkommunikation. Oljejätten anklagas för att ha gett konsumenter intrycket att företaget är en ledande aktör i energiomställningen och på väg mot nettonollutsläpp till 2050, trots fortsatt satsning på fossila bränslen. Målet drevs av Greenpeace, Notre Affaire à Tous och Les Amis de la Terre France.