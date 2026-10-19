TNFD växer – 836 organisationer har anslutit sig

Allt fler företag och finansinstitut åtar sig att rapportera enligt TNFD:s rekommendationer för naturrelaterade risker och påverkan på biologisk mångfald. Enligt nya siffror från Taskforce on Nature-related Financial Disclosures har 836 organisationer i 57 länder och områden anslutit sig, en ökning med 14 procent sedan november 2025. De anslutna finansinstituten förvaltar tillsammans tillgångar på över 26 000 miljarder dollar.