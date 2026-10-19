Allt fler företag och finansinstitut åtar sig att rapportera enligt TNFD:s rekommendationer för naturrelaterade risker och påverkan på biologisk mångfald. Enligt nya siffror från Taskforce on Nature-related Financial Disclosures har 836 organisationer i 57 länder och områden anslutit sig, en ökning med 14 procent sedan november 2025. De anslutna finansinstituten förvaltar tillsammans tillgångar på över 26 000 miljarder dollar.
TNFD växer – 836 organisationer har anslutit sig
Dagens M&U Allt fler företag åtar sig att rapportera enligt TNFD:s rekommendationer för naturrelaterade risker.
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TNFD har samtidigt presenterat uppdaterade rekommendationer och en ny version av analysverktyget Leap. Uppdateringarna omfattar bland annat miljöbrott, invasiva arter och mätning av naturens tillstånd. Enligt TNFD rapporterar redan över 1 100 organisationer någon form av naturrelaterad information i linje med rekommendationerna.
TNFD ska nu fokusera på att stödja arbetet med internationella standarder. Bland annat ska Leap-metoden utvecklas till en Iso-standard, samtidigt som TNFD samarbetar med ISSB och GRI om naturrelaterad rapportering.